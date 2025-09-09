Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»

Η εξομολόγηση για την απεξάρτηση από το αλκοόλ και τις ουσίες

Σοφία Καρβέλα: Κάνει γυμναστική στο σπίτι με τον γιο της
Η Σοφία Καρβέλα έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μίλησε για το πόσο περήφανη νιώθει για τον εαυτό της που κατάφερε να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ και τις ουσίες.

Σήμερα όπως είπε κλείνει 17 ολόκληρα χρόνια απεξάρτησης!

Η κόρη της Άννα Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, το 2008 πήρε την απόφαση να γίνει νηφάλια, γιορτάζοντας κάθε χρόνο στις 9/9 το γεγονός ότι παρά τις δύσκολες στιγμές, κατάφερε να μείνει μακριά από το ποτό και δεν επέστρεψε στον εθισμό της.

Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα

Με νέα ανάρτηση στα Instagram Stories της, η Σοφία Καρβέλα εξομολογήθηκε για την αποχή της από αλκοόλ και παράνομες ουσίες:

«17 χρόνια νηφάλια σήμερα. Την ίδια στιγμή πριν από 17 χρόνια πήγαινα σε ένα πιο ασφαλές μέρος για την ασταθή ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα πηγαίνω σε μια επίσκεψη στην τάξη του 9χρονου παιδιού μου και μετά σε μια πρόβα. Ακόμη δεν είναι το πιο ασφαλές μέρος να βρίσκομαι, το κεφάλι μου, αλλά ό,τι κι αν γίνει δεν πιάνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικό.

Τα υπόλοιπα έρχονται σε κύματα. Η προθυμία να μην ενδίδω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πια καθαρίζεται όσο περνά ο χρόνος, και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και για όσα έχασα είναι στα ύψη. Σκέφτομαι σήμερα όλους όσους ακόμα υποφέρουν. Για μένα, η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή όσο σκοτεινή κι αν γίνομαι. Και άξιζε απόλυτα να αφήσω τις αδυναμίες που δεν με εξυπηρετούν πια. Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη».

Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»

ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΒΕΛΑ
