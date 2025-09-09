«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα

«Από τα sites το έμαθα!», είπε ο τραγουδιστής

Το βράδυ της Δευτέρας 8/9, το Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας «πλημμύρισε» από κόσμο, στη μεγάλη συναυλία του Γιάννη Πλούταρχου, όπου μαζί του στη σκηνή βρέθηκαν και τα παιδιά του, ο Γιώργος και η Κατερίνα Κακοσαίου.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΚΟΡΗ

Ο Γιάννης Πλούταρχος με την κόρη του Κατερίνα

Ο αγαπημένος τραγουδιστής αναφέρθηκε on stage στα δημοσιεύματα που ήθελαν την κόρη του Κατερίνα να παντρεύεται. Συγκεκριμένα ο Γιάννης Πλούταρχος τής είπε: «Βρε την Κατερίνα, καλώς τηνα, πού ’σαι κόρη;» και την καλωσόρισε στη σκηνή.

Απευθυνόμενος στον γιο του Γιώργο που, επίσης, τραγούδησε στο πλευρό του ο Γιάννης Πλούταρχος είπε: «Έμαθα ότι παντρεύεται, από τα sites το έμαθα!». Στη συνέχεια κοίταξε ξανά την Κατερίνα και είπε: «Αλήθεια τώρα;».

Το νεαρό κορίτσι απάντησε τότε στον μπαμπά της: «Όχι, να μη ραφτείς ακόμα».

