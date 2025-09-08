Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές τους διακοπές

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Στιγμιότυπα από την οικογενειακή απόδραση της Εριέττας Κούρκουλου στη Σχοινούσα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με 16 φωτογραφίες από τις οικογενειακές της καλοκαιρινές διακοπές αποχαιρέτησε το καλοκαίρι η Εριέττα Kούρκουλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Φωτογραφίες από τη βάπτιση του γιου της Λέοντα

Η επιχειρηματίας πέρασε το φετινό καλοκαίρι με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη και τα δυο τους παιδιά, Νικόλα και Λέωντα στην Πάρο.

Μάλιστα, στις 30 Αυγούστου βάπτισαν και τον μικρό Λέοντα, ο οποίος έγινε ενός έτους!

Λίγες μέρες προτού τελειώσουν οι φετινές καλοκαιρινές διακοπές, το ζευγάρι αποφάσισε να βαπτίσει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο τον μικρότερο γιο της στο νησί, όπου η οικογένεια πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών της. 

Η Εριέττα Κούρκουλου πέρασε ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά της και απόλαυσε τον ήλιο, τη θάλασσα και την παρέα με φίλους.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @livewithlove_erietta

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρωνας Βασιλειάδης λατρεύουν τη φύση και τις πιο απομονωμένες παραλίες, καθώς και οι δυο έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Στις 7 Αυγούστου η Εριέττα έγινε 31 ετών και μοιράστηκε τις πιο σημαντικές στιγμές που έζησε σε αυτόν τον έναν χρόνο, οπώς είναι η γέννηση του δεύτερου γιου της, Λέοντα, η ίδρυση του Birth Center και η παρουσίαση του βιβλίου της.

Μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση η κόρη της Μαριάννας Λάτση και το αείμνηστου ηθοποιού, Νίκου Κούρκουλου, έκανε τον απολογισμό της, ενώ δήλωσε έτοιμη για τις νέες εμπειρίες που θα φέρουν τα 32.

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη

ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ
ΒΥΡΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
