Eλεωνόρα Ζουγανέλη: Εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Χίο

Μία ανάσα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις πήρε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και επισκέφθηκε τη Χίο και πιο συγκεκριμένα το σε ένα από τα μαστιχοχώρια, το Πυργί με τα γραφικά σπιτάκια.

Η τραγουδίστρια ενθουσιάστηκε με το μεγαλύτερο από τα χωριά της νότιας Χίου το οποίο έχει πληθυσμό 755 κατοίκων και μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες με τους followers της στα social media.

To συγκεκριμένο χωριό εκτός από την παραγωγή μαστίχας είναι πολύ γνωστό για τις γεωμετρικές διακοσμήσεις που χαρακτηρίζουν τις προσόψεις των σπιτιών του χωριού.

Εκτός από τα γραφικά καφενεδάκια, η τραγουδίστρια επισκέφθηκε και τον ναό των Αγίων Αποστόλων, το βυζαντινό μνημείο του 13ου αιώνα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, «Στο Πυργί, κάθε σπίτι είναι ένας καμβάς”

«Στο Πυργί, κάθε σπίτι είναι ένας καμβάς. Άσπρο και μαύρο μπλέκονται σε γεωμετρικά σχέδια. Ο ήλιος παίζει με τις σκιές και τα χρώματα γράφουν έντονα. Κι εμείς πότε βλέπουμε το φως και πότε τη σκιά. Για κάποιους, το μαύρο είναι βάρος· για άλλους, γη που γεννά. Το άσπρο μπορεί να είναι καθαρότητα ή κενό. Η ομορφιά γεννιέται στη συνύπαρξη, όχι από την ομοιομορφία — από το πώς τα αντίθετα στέκονται μαζί, πλάι-πλάι, και φτιάχνουν κάτι μοναδικό. Ελεύθερα να υπάρχουν. Κάποιοι, όπου κι αν σταθούν, ψάχνουν μόνο τη μουντζούρα λες και φοβούνται να δουν την εικόνα ολόκληρη. Ίσως γιατί αν τη δουν, θα καταλάβουν πως το άσχημο που βλέπουν παντού… δεν βρίσκεται κάπου έξω. Η βόλτα μου στο Πυργί μου θύμισε πως η αρμονία κρύβεται σε μοτίβα που φτιάχνουν όλα όσα δεν μοιάζουν. Γιατί είμαστε όλοι ξεχωριστοί» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών που δημοσίευσε.

