Νίκος Πορτοκάλογλου: Επιστρέφει στη σκηνή μετά το έκτακτο χειρουργείο

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως ο Νίκος Πορτοκάλογλου χρειάστηκε να υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής που αυτή την ώρα αναρρώνει από το χειρουργείο, αναγκάστηκε -όπως ήταν φυσικό- να ακυρώσει την προγραμματισμένη συναυλία που θα έδινε μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στον Βόλο

Σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος τραγουδά μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα προσωπικά του social media, αφενός το διπλό ραντεβού που έχει με το αθηναϊκό κοινό σε λίγες ημέρες στον Πειραιά και αφετέρου, τη νέα ημερομηνία για την ακυρωμένη συναυλία στον Βόλο.

«Αγαπητοί φίλοι, Σας ενημερώνουμε ότι η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου και του Γιάννη Κότσιρα, που είχε αναβληθεί και ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης Βόλου, θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανάρτηση του Γιάννη Κότσιρα: