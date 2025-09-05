Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση

Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Ο γνωστός καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε εγχείρηση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης. Μάλιστα χρειάστηκε να αναβάλλει την προγραμματισμένη συναυλίας του με τον Γιάννη Κότσιρα.

Ο ίδιος σήμερα έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και ανέβασε μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Όπως εξήγησε ο ίδιος είναι πολύ καλύτερα και έδωσε ραντεβού με τους θαυμαστές του στο Βεάκειο Θέατρο στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου.

«Κλείνω κι έρχομαι!
Ευχαριστώ από καρδιάς για τα τόσα μηνύματα συμπαράστασης και αγάπης.
Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από σας ανησυχείτε πως συμβαίνει κάτι σοβαρό και θέλω να σας καθησυχάσω.
Πρόκειται για μια απλή επέμβαση αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης που με ταλαιπωρούσε με πόνους για μέρες και έπρεπε να βγει άμεσα. Δυο μέρες μετά την επέμβαση αισθάνομαι ήδη πολύ καλύτερα και οι γιατροί με διαβεβαιώνουν πως μετά από 10 ημέρες ανάρρωσης θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες.
Σας στέλνω την αγάπη μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά στο Βεάκειο μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα στις 14/9 και 15/9.
Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω!!!» έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ
