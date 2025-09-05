Sicario: Τραγούδησε Στέλιo Καζαντζίδη και αποθεώθηκε στο Καλλιμάρμαρο

Μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο: Ποιος είναι ο Sicario που εντυπωσίασε/ Στούντιο 4

Στην ιδιαίτερη βραδιά της 4ης Σεπτεμβρίου, στη συναυλία «Όλοι Μαζί Μπορούμε» αφιερωμένη στον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη, ένας νέος καλλιτέχνης έκλεψε τις εντυπώσεις. Πρόκειται για τον Sicario, έναν 18χρονο τραγουδιστή —τραπερ/pop δημιουργό— ο οποίος εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας τη χαρακτηριστική του μάσκα, κρατώντας την ταυτότητά του κρυμμένη από το κοινό.

Κατάφερε να συγκινήσει σχεδόν 30.000 θεατές ερμηνεύοντας με πάθος το κλασικό «Όταν βλέπετε να κλαίω». Το κοινό δε σταματούσε να τον χειροκροτεί!

Για όσους αναρωτιούνται ποιος είναι πραγματικά πίσω από τη μάσκα: είναι ένας καλλιτέχνης που κρατά την ιδιωτικότητά του πολύ καλά κρυφή — τουλάχιστον για τώρα. Ο Sicario έχει ήδη στα σκαριά επιτυχίες, παίζει ο ίδιος τα όργανα στα κομμάτια του κι έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως ο Κωνσταντίνος Αργυρός