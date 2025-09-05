Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή: Πέθανε η μητέρα της

Δύκολες είναι οι τελευταίες ώρες για την Έμιλυ Κολιανδρή, η οποία έχασε τη μητέρα της σε ηλικία 78 ετών.

Η σύζυγος του Χρήστου Λούλη που κατάγεται από την Κύπρου έχει μιλήσει στο παρελθόν για την οικογένειάτης.

Το δυσάρεστο γεγονός έγινε γνωστό από την ανακοίνωση των συγγενικ'ων προσώπωπ της ηθοποιού μέσα για την Έφη Κολιανδρή έγινε από συγγενικά της πρόσωπα, μέσα από το facebook, και έχει κοινοποιηθεί και στο προφίλ της Έμιλυς Κολιανδρή.

Σύμφωνα με το post, η κηδεία έγινε σήμερα στις 11 το πρωί της Παρασκευής, και πιο συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Αγίου Κοσμά Αιτωλού (κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας) στη Λεμεσό. Αντί στεφάνων, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν εισφορές για το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.

Η ηθοποιός Έμιλυ Κολιανδρή διατηρεί χαμηλό προφίλ όσα χρόνια βρίσκεται στη δημοσιότητα. Την περασμένη τηλεοπτική σεζόν η ταλαντούχα Ελληνοκύπρια ηθοποιός, επέστρεψε μέσα από την ΕΡΤ σε έναν ιδιαίτερο ρόλο στη σειρά Κάνε ότι κοιμάσαι. Φέτος, πρωταγωνιστεί στην Ηλέκτρα και υποδύεται τη σύζυγο του δημάρχου.

Σε ηλικία 18 ετών έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου όπου και πέρασε. Το 2003 έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας στην ταινία «Μια υπέροχη μέρα».

Η Έμιλυ Κολιανδρή και ο Χρήστος Λούλης παντρεύτηκαν το 2008, ενώ είναι μαζί από το 2002. Οι δυο τους έχουν αποκτήσει μια κόρη κι έναν γιο. Το 2006 ξεκίνησε να εργάζεται στην τηλεόραση.