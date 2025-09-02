Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του

Το βίντεο του Αλέξανδρου Κοψιάλη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.09.25 , 15:40 Φωτιά τώρα σε φυτώριο στο Μενίδι - Επιχειρεί και ελικόπτερο
03.09.25 , 15:33 Άγιος Δημήτριος: Περίπτερο Έγινε Στόχος Ληστών Για 5η Φορά Σε 2 Μήνες
03.09.25 , 15:12 Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αρραβωνιαστικός της, Τζέικ Μέντγουελ
03.09.25 , 15:08 Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήταν ο Στέλιος που ήξερα»
03.09.25 , 14:58 Βίκυ Κουλιανού: Χέρι χέρι με τον σύντροφό της στη Μύκονο
03.09.25 , 14:52 Μαφία Κρήτης: Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκόμενων
03.09.25 , 14:41 Νέες τηλεοπτικές σειρές: Πότε, πού και τι θα δούμε
03.09.25 , 14:17 Μύκονος: Άγριο ξύλο μεταξύ αστυνομικών και Ιταλών τουριστών
03.09.25 , 14:08 Τι σημαίνει η 13ωρη εργασία και τι ισχύει σήμερα
03.09.25 , 14:00 Έλον Μάσκ: «Ο θάνατος της Ελλάδας» - Τι έγραψε για το δημογραφικό
03.09.25 , 13:56 Σαμοθράκη: Διαψεύδει η κυβέρνηση ότι οι Τούρκοι ψάρευαν σε ελληνικά νερά
03.09.25 , 13:06 Οικονομάκου - Τσερέλα: Αγκαλιές και φιλιά σε βραδινή έξοδο στα μπουζούκια
03.09.25 , 12:41 Θεσσαλονίκη: Ληστές επιχείρησαν να τραυματίσουν με σύριγγες αστυνομικούς
03.09.25 , 12:40 Viral βίντεο: Ταξιτζής χρέωσε 130 ευρώ τη διαδρομή αεροδρόμιο - Μαρίνα Ζέας
03.09.25 , 12:36 Πέντε top tips για να ζήσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα
Δανάη Μπάρκα: Έγινε νονά σε βάφτιση στη Σέριφο
Klavdia: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με τον σύντροφό της Oge
Μάρα Ζαχαρέα: Ποζάρει με το μαγιό της - «Τελευταίο μπάνιο για φέτος»
Μενεγάκη: Ερωτευμένη με την Άνδρο και... τον Μάκη Παντζόπουλο - Το φιλί
Αλέξης Τσίπρας: Ποια πρόσωπα θέλει να στελεχώσουν το νέο του κόμμα
Ελεονώρα Μελέτη: Η σικάτη εμφάνιση σε nude τόνους που εντυπωσίασε
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Άντζελα Γκερέκου: Εντυπωσιακή με μπλε καφτάνι στο Ηρώδειο
Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
Χατζίδου- Παύλου: Η κόρη τους έγινε 6 ετών - Η πρωτότυπη «σχολική» τούρτα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από το μοιραίο βράδυ του τροχαίου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στον τράπερ Mad Clip. Με αφορμή τη συμπλήρωση των τεσσάρων ετών από το τραγικό συμβάν, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο για να τιμήσει τη μνήμη του.

Ήταν ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου 2021, όταν ο δημοφιλής Ελληνοαμεικάνος τράπερ άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλιακή, καθώς το πολυτελές αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε κολώνα.

Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του

Αγαπημένοι φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές του Mad Clip, βρέθηκαν στο σημείο όπου έχασε την ζωή του στη Βούλα, τραγούδησαν τα κομμάτια του κι έβαλαν τη μουσική του δυνατά στα ηχεία. Ανάμεσά τους και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ο οποίος ανέβασε και σχετικό βίντεο στα social media.

Δες στιγμιότυπα:

Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του

Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του

Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του

Νωρίς το πρωί, η αδελφή του Mad Clip ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, στο οποίο έγραψε για τον αδελφό της: «Τέσσερα χρόνια σήμερα. Μου λείπεις κάθε μέρα».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MAD CLIP
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top