Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του

Τέσσερα χρόνια έχουν περάσει από το μοιραίο βράδυ του τροχαίου δυστυχήματος που κόστισε τη ζωή στον τράπερ Mad Clip. Με αφορμή τη συμπλήρωση των τεσσάρων ετών από το τραγικό συμβάν, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο για να τιμήσει τη μνήμη του.

Ήταν ξημερώματα της Πέμπτης 2 Σεπτεμβρίου 2021, όταν ο δημοφιλής Ελληνοαμεικάνος τράπερ άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλιακή, καθώς το πολυτελές αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε κολώνα.

Αγαπημένοι φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές του Mad Clip, βρέθηκαν στο σημείο όπου έχασε την ζωή του στη Βούλα, τραγούδησαν τα κομμάτια του κι έβαλαν τη μουσική του δυνατά στα ηχεία. Ανάμεσά τους και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ο οποίος ανέβασε και σχετικό βίντεο στα social media.

Δες στιγμιότυπα:

Νωρίς το πρωί, η αδελφή του Mad Clip ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram, στο οποίο έγραψε για τον αδελφό της: «Τέσσερα χρόνια σήμερα. Μου λείπεις κάθε μέρα».