Νίκος Νικόλιζας: Το χειρουργείο στην καρδιά και οι τρεις μήνες αγωνίας

Δάκρυσε στον αέρα της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο Νίκος Νικόλιζας, μιλώντας για την τραγουδίστρια

Μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο γνωστός δημοσιογράφος, Νίκος Νικόλιζας τους τελευταίους μήνες.

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook αυτές τις μέρες νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Νοσοκομείο.

Μετά από τρεις μήνες αγωνίας είναι πλέον καλά, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει το πρόβλημα υγείας που πέρασε με την καρδιά του.

«Μετά από τρεις μήνες αγωνίας και άγχους… καινούργιος πλέον. Ευχαριστώ συγγενείς, φίλους, συναδέλφους. Κυρίως όμως ευχαριστώ το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό για όσα έκαναν για μένα. Πλέον για μένα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ζωής που μπαίνω ξανά στους ρυθμούς μου.

Εκτός από την αδερφή μου και την οικογένειά της, που στέκονται βράχος δίπλα μου, θέλω να ευχαριστήσω τον πνευματικό μου και Άγιο επί γης εν ζωή πατέρα Δημήτριο Νούτσο, καθώς και πολλούς φίλους καρδιάς. Έχω πολύ καλούς φίλους καρδιάς. Έχω πολύ καλούς φίλους τελικά ρε γαμώτο…!

Thank u guys! See u soon. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους σας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook o Νίκος Νικόλιζας.