Ήβη Αδάμου: Πώς διατηρεί ζωντανή τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη

Η Ήβη Αδάμου και ο frontman των Stavento, Μιχάλης Κουινέλης, έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια και ζουν μόνιμα στον τόπο καταγωγής του τραγουδιστή, την Αλεξανδρούπολη, μαζί με την 7χρονη κόρη τους, Ανατολή-Νεφέλη.

Αυτές τις μέρες το αγαπημένο ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του την Πάρο, ενώ πρόσφατα επισκέφθηκαν οικογενειακώς και το Λονδίνο. Αμφότεροι, έχουν αποφασίσει να κρατούν τις προσωπικές τους στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρόλα αυτά, όταν τους δοθεί ευκαιρία, μιλούν για τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε πώς διατηρεί «ζωντανή» τη σχέση της με τον Μιχάλη Κουινέλη, έπειτα από 13 χρόνια κοινής πορείας. Όπως αποκάλυψε στη «Real Life»: «Ο Μιχάλης είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου και προσωπικά, γιατί είναι ο σύντροφος μου και πατέρας του παιδιού μου αλλά και μουσικά. Είναι κάτι ανεκτίμητο για μένα», είπε αρχικά, ενώ συνέχισε αποκαλύπτοντας το «μυστικό» της ισορροπημένης σχέσης τους: «Αρχικά, σε μία σχέση τόσων χρόνων πρέπει να υπάρχουν σεβασμός, ειλικρίνεια, χημεία και μεγάλη κατανόηση. Υπάρχει η αίσθηση ελευθερίας. Δεν πρέπει να εγκλωβίζεις κανέναν και ποτέ. Όταν ένας από τους δύο δεν είναι καλά, πάντα ο άλλος προσπαθεί να το φτιάξει. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει χιούμορ! Ακόμη και κάποια ένταση να υπάρξει, είναι το αλατοπίπερο. Με γουστάρει γι’ αυτό που είμαι και τον γουστάρω γι’ αυτό που είναι».

Επίσης, εξομολογήθηκε ότι η κόρη της μοιάζει πιο πολύ στον Μιχάλη Κουινέλη: «Μοιάζει πιο πολύ στον Μιχάλη. Έχει πάρει, πιστεύω, και από τους δύο χαρακτηριστικά. Είναι δυναμική, έχει ενσυναίσθηση έντονη και είναι πάρα πολύ ναζιάρα. Οπότε θεωρώ ότι έχει και από τους δύο στοιχεία σε συνδυασμό».

Τέλος, η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε για το πώς διαχειρίζεται την εικόνα της στα social media, λέγοντας ότι: «Προσπαθώ να τη διαχειρίζομαι όσο πιο ισορροπημένα γίνεται. Δεν μου αρέσει ούτε η υπερβολική προβολή αλλά ούτε και η υπερβολική εσωστρέφεια. Αν βέβαια ζούσα σε μια άλλη εποχή, που δεν υπήρχαν αυτά, ίσως ταίριαζα πιο πολύ. Τώρα πια λίγο με φοβίζουν και με προβληματίζουν, όσο και αν θεωρούνται εργαλείο δουλειάς για πάρα πολύ κόσμο – μέσα σε αυτούς και εγώ».