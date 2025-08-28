Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η τρυφερή πόζα στα σοκάκια της Πάρου

Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε μέσω ανάρτησής της στο Instagram πως βρίσκεται στην Πάρο μαζί με τον αγαπημένο της, Μιχάλη Κουϊνέλη.
Το ερωτευμένο ζευγάρι, που ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο όμορφο νησί των Κυκλάδων.
Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η εκρηκτική τραγουδίστρια ποζάρει μόνη της σε μια aesthetic γωνία, αλλά και με τον άντρα της ζωής της με φόντο τα γραφικά σοκάκια.
Παρά το επιβαρυμένο τους πρόγμαμμα οι δύο καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες, με την 7 ετών κόρη τους, Ανατολή, να είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.
Πρόσφατα ταξίδεψαν οικογενειακώς στο Λονδίνο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία των Blackpink στο Wembley, καθώς είναι το αγαπημένο γυναικείο K-pop συγκρότημα της μονάκριβης κόρης τους. Η τετραμελής μπάντα αποτελούμενη από τις Lisa, Jisoo, Jennie και Rosé, έκανε το ντεμπούτο της το 2016 και μέσα σε λίγα χρόνια έχει αποκτήσει φανατατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ηλικιών.
