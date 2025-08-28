Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η τρυφερή πόζα στα σοκάκια της Πάρου

Ξέγνοιαστες στιγμές στο νησί των Κυκλάδων για το ζευγάρι

28.08.25 , 16:39 Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η τρυφερή πόζα στα σοκάκια της Πάρου
Celebrities & Gossip Νεα
Φωτογραφία NDP - Παναγιώτης Κουφαλέξης
Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Στιγμιότυπα από παλιότερη έξοδο του ζευγαριού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε μέσω ανάρτησής της στο Instagram πως βρίσκεται στην Πάρο μαζί με τον αγαπημένο της, Μιχάλη Κουϊνέλη.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο όμορφο νησί των Κυκλάδων.

Μιχάλης Κουινέλης: Η μουσική, η κόρη του και ο έρωτας με την Ήβη Αδάμου

Η ανάρτηση της Ήβης Αδάμου

Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε η εκρηκτική τραγουδίστρια ποζάρει μόνη της σε μια aesthetic γωνία, αλλά και με τον άντρα της ζωής της με φόντο τα γραφικά σοκάκια.

Ήβη Αδάμου: Χορεύει με την κόρη της στο σαλόνι - Viral στο TikTok

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Ευδιάθετοι και χαλαροί στις διακοπές τους στην Πάρο 

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Ευδιάθετοι και χαλαροί στις διακοπές τους στην Πάρο 

Παρά το επιβαρυμένο τους πρόγμαμμα οι δύο καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να βρουν τις ισορροπίες, με την 7 ετών κόρη τους, Ανατολή, να είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Στο Λονδίνο με την 7 ετών κορούλα τους

Πρόσφατα ταξίδεψαν οικογενειακώς στο Λονδίνο, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη συναυλία των Blackpink στο Wembley, καθώς είναι το αγαπημένο γυναικείο K-pop συγκρότημα της μονάκριβης κόρης τους. Η τετραμελής μπάντα αποτελούμενη από τις Lisa, Jisoo, Jennie και Rosé, έκανε το ντεμπούτο της το 2016 και μέσα σε λίγα χρόνια έχει αποκτήσει φανατατικούς θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ηλικιών. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΒΗ ΑΔΑΜΟΥ
 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΪΝΕΛΗΣ
