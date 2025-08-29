Παντρεύεται ηθοποιός της «Γης της Ελιάς» - Η πρόταση γάμου στο Αμάλφι

«Είπα "ναι"»

Celebrities & Gossip Νεα
Στέφανη Χαραλάμπους: Δείτε την πρόσφατη συνέντευξη της ηθοποιού στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Στέφανη Χαραλάμπους, η τηλεοπτική «Άννα» από τη «Γη της Ελιάς» ετοιμάζεται να ντυθεί νυφούλα! 

Ποιος αγαπημένος ηθοποιός αποχώρησε από τη «Γη της Ελιάς»;

Η ηθοποιός είπε το μεγάλο «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της, Ραφαήλ Κυπριανού, κατά τη διάρκεια μιας βαρκάδας στο Αμάλφι της Ιταλίας. 

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Mega δημοσίευσε φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram από εκείνη την ημέρα, αποκαλύπτοντας έτσι το ευτυχές γεγονός.

Παντρεύεται καλλονός ηθοποιός από τη σειρά Η Γη της Ελιάς

Στην ανάρτησή της βλέπουμε σε πρώτο πλάνο το εντυπωσιακό δαχτυλίδι που της χάρισε ο αγαπημένος της. Σε άλλα στιγμιότυπα το ευτυχισμένο ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο ή να ανταλλάσσει φιλιά πάνω στο σκάφος. 

 

Η ανάρτηση της μέλλουσας νυφούλας

Η Στέφανη Χαραλάμπους πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς δε φανταζόταν ότι το ταξίδι αναψυχής στην ιταλική πόλη θα έπαιρνε τέτοια απροσδόκητη τροπή. «Είπα "ναι"», αρκέστηκε μόνο να πει στη λεζάντα της ανάρτησής της με τα σχολία και τα likes να παίρνουν «φωτιά».

ΣΤΕΦΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
