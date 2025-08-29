Σίλια Κριθαριώτη: Ο χορός της σε πάρτι που πήγε καλεσμένη

Η Σίλια Κριθαριώτη μοιράζεται συχνά στιγμές χαλάρωσης και ανεμελιάς, μέσα από τα καλοκαιρινά της stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Με φίλους στο πλευρό της και καλοκαιρινή διάθεση στα ύψη, η σχεδιάστρια μόδας διασκέδασε με μουσική, τραγούδι και χορό, σε μια ατμόσφαιρα που έμοιαζε με καλοκαιρινό πάρτι σε σπίτι φίλης της.

Η Σίλια Κριθαριώτη επέλεξε ένα ασπρόμαυρο φόρεμα μάξι με μακρύ μανίκι που έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο Νίκος Τσάκος και η Σίλια Κριαθαριώτη έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, έναν γιο, τον Παναγιώτη, ο οποίος είναι 22 ετών και τις 19χρονες δίδυμες κόρες τους Ελισάβετ και Ειρήνη.