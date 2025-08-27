Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση

Το έργο που υλοποίησε κι αφορά όλες τις γυναίκες

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Εριέττα Κούρκουλου: Το χιουμοριστικό βίντεο για τη διαφορά ηλικίας με τον Βύρωνα Βασιλειάδη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Εριέττα Κούρκουλου έκανε μια ανάρτηση με την οικογένειά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μέσα από την οποία αποκάλυπτε το όνειρό της που έγινε πραγματικότητα με τη συμβολή των συνεργατών της.

Γενέθλια για την Εριέττα Κούρκουλου: Οι σπάνιες φωτογραφίες & o απολογισμός

Όπως αποκάλυψε ο λόγος που φωτογραφήθηκε με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη και τους γιους τους, είναι για να ανακοινώσει τη δημιουργία του The Birth Center Greece, του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου φυσικού τοκετού στην Ελλάδα. 

Εριέττα Κούρκουλου: Απαθανατίζει τον γιο της στο κυκλαδίτικο μπαλκόνι τους

Η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου αισθάνεται χαρά και περηφάνια που μπόρεσε να υλοποιήσει το όραμά της, το οποίο απευθύνεται στη γυναίκα και μόνο σε αυτή. 

«Σήμερα είναι μια τεράστια ημέρα για όλη μας την ομάδα, αλλά όχι μόνο!

Η δημιουργία του @thebirthcentergr δεν έχει να κάνει με εμένα, ούτε με τις μαίες, ούτε με τους μαιευτήρες - γυναικολόγους, ούτε καν τα μαιευτήρια.

Δυστυχώς όλοι επικεντρώνονται σε αυτά, γιατί έτσι έχουν συνηθίσει - τις κοντρίτσες, το εάν ο φυσικός τοκετός είναι πράγματι «καλύτερος» από την καισαρική τομή, ή τους λόγους για τους οποίους κάνω εγώ αυτή την κίνηση -

Πράγματα που δεν έχουν καμία σημασία και το μόνο που καταφέρνουν είναι να σπρώχνουν στο παρασκήνιο για ακόμα μια φορά τον πρωταγωνιστή του έργου - την γυναίκα!

Η ουσία του εγχειρήματος αυτού, έχει να κάνει με εκείνη και κατ´επέκταση το πλάσμα που πρόκειται να φέρει στον κόσμο και την ευρύτερη οικογένειά τους.

Στην γυναίκα είναι ταγμένο το κέντρο μας.

Στην γυναίκα που θέλει να γεννήσει σε ένα σπιτικό περιβάλλον με τις ελευθερίες που προσφέρονται σε έναν τέτοιο χώρο, αλλά και σε εκείνη που εξ αρχής πηγαίνει λόγω επιπλοκών για προγραμματισμένη καισαρική, όμως θέλει να ενημερωθεί για τις επιλογές της ΚΑΙ σε αυτή την συνθήκη και να δημιουργήσει ένα πλάνο τοκετού για να προετοιμάσει το περιβάλλον του μαιευτηρίου!

Είναι ταγμένο σε κάθε γυναίκα που θέλει να διεκδικήσει τον σεβασμό προς εκείνη και το μωρό της κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και τη λοχεία. Δυστυχώς, αυτός ο σεβασμός δεν είναι ακόμα δεδομένος και αυτό ακριβώς ερχόμαστε εμείς να αλλάξουμε!

Το @thebirthcentergr ανοίκει σε όλες εσάς που στείλατε μηνύματα υποστήριξης και κάνατε φασαρία για να σιγουρευτείτε ότι θα ανοίξει, παρόλο που πολλές από εσάς έχετε «τελειώσει» με τις εγκυμοσύνες σας, ή έχετε επιλέξει να μην κάνετε παιδιά. Αποδείξατε έμπρακτα ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση και την συνειδητή επιλογή είναι κάτι που πλέον μας αφορά και απαιτούμε όλες!

Εάν έχω μια ευχή για αυτό το σπουδαίο ξεκίνημα, του οποίου έγινα μέρος χωρίς να έχω καμία σχέση με την μαιευτική, είναι να χαρίσει όμορφες στιγμές. Στιγμές ηρεμίας, έντασης, αγάπης, αλήθειας και αλληλεγγύης. Μόνο μέσα από τέτοιες στιγμές μπορεί να αλλάξει ο κόσμος μας και είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να αλλάξει.

«Για να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τον τρόπο που γεννιούνται τα παιδιά»

- Michel Odent», έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου.

 

Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου

 

