Εριέττα Κούρκουλου: Απαθανατίζει τον γιο της στο κυκλαδίτικο μπαλκόνι τους

Η Εριέττα Κούρκουλου κι ο σύζυγός της, Βύρων Βασιλειάδης, απολαμβάνουν το φετινό καλοκαίρι μαζί με τα παιδιά τους στις Κυκλάδες.

Μετά την Πάρο και την ορειβασία πάνω στα βράχια, το ερωτευμένο ζευγάρι αποβιβάστηκε στη Σχοινούσα για να συνεχίσει τις διακοπές του.

Η κόρη της Μαριάννας Λάτση και του Νίκου Κούρκουλου περνάει τους μήνες του καλοκαιριού σε κοσμικά και μη νησιά της Ελλάδας, ενώ μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς της με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.

Η ίδια απαθανάτισε τον μικρότερο γιο της, Λέων, πάνω στο καρεκλάκι του να τρώει ζυμαρικά με σάλτσα απο κολοκύθι και κρίνοντας από την τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε η μαμά του στο Instagram, φάνηκε να του άρεσε και μάλιστα πολύ.

Ο 7,5 μηνών Λέων απολαμβάνει το φαγητό του σε κυκλαδίτικο μπαλκόνι

Όπως βλέπουμε, ο μπέμπης απόλαυσε το γεύμα του στο μπαλκόνι του καταλύματος της οικογένειας, το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική.

Τόσο η Εριέττα Κούρκουλου, όσο και ο Βύρων Βασιλειάδης, είναι vegan, ενώ τις ίδιες συνήθειες προσπαθούν να μεταδώσουν και στους γιους τους, Νικόλα και Λέοντα.