Γενέθλια για την Εριέττα Κούρκουλου: Οι σπάνιες φωτογραφίες & o απολογισμός

Γενέθλια είχε χθες Τετάρτη 7 Αυγούστου η Εριέττα Κούρκουλου και τα γιόρτασε μαζί με την οικογένειά της στη Σχοινούσα.

Η γλυκιά μανούλα αποχαιρέτησε το 31 έτος της ηλικίας της, με τις πιο σημαντικές στιγμές που έζησε σε αυτόν τον έναν χρόνο, οπώς είναι η γέννηση του δεύτερου γιου της, Λέοντα, η ίδρυση του Birth Center και η παρουσίαση του βιβλίου της.

Μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση η κόρη της Μαριάννας Λάτση και το αείμνηστου ηθοποιού, Νίκου Κούρκουλου, έκανε τον απολογισμό της, ενώ δήλωσε έτοιμη για τις νέες εμπειρίες που θα φέρουν τα 32.

«07.08.25. Ευλογημένη απλά! Αγαπημένο μου 31 – Ευχαριστώ για κάθε στιγμή που μου χάρισες – κάθε μάθημα, κάθε αγκαλιά, κάθε φορά που άκουσα την λέξη «μαμά», κάθε φορά που ένα χεράκι τόσο δα τυλίχτηκε γύρω από το δάκτυλό μου, κάθε ευχή που έλαβα από ανθρώπους που αγαπώ αλλά και αγνώστους που με εκτίμησαν! Αισθάνομαι γεμάτη, απερίγραπτα τυχερή και βαθιά ευτυχισμένη. 32 είμαι έτοιμη!», έγραψε η Εριέττα Κούρκουλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η ανάρτηση της Εριέττας Κούρκουλου μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της