Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους

Έκπληξη έκανε η Μαρία Ηλιάκη στον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη το πρωί της Τετάρτης μαζί με την κόρη τους, Κατερίνα!

Συγκεκριμένα η γνωστή παρουσιάστρια, σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, βρέθηκε στο ιατρείο του συζύγου της.

Η Μαρία Ηλιάκη, μαζί της είχε και την 4χρονη κόρη τους, Κατερίνα και την αποκάλυψη έκανε η ίδια με μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στο εν λόγω βίντεο που πόσταρε η παρουσιάστρια απεικονίζεται η μικρή Κατερίνα να τρέχει και να κρύβεται στην αγκαλιά του μπαμπά της ενώ εκείνος χαμογελά.