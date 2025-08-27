Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους

Η φωτογραφία που ανέβασε από το ιατρείο του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 20:58 Βόλος - Δικηγόρος οικογένειας 36χρονης: «Ενεργούσε με πλήρη συνείδηση»
27.08.25 , 20:49 Diamond League: Δεν ήταν ο εαυτός του στη Ζυρίχη ο Μίλτος Τεντόγλου
27.08.25 , 20:46 Αναβαθμίστηκαν στελέχη ΟΠΕΚΕΠΕ που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις!
27.08.25 , 20:31 Γυναικοκτονία Βόλος: Στο STAR η αδερφή της 36χρονης - «Είναι ένα τέρας»
27.08.25 , 20:06 Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με εξάρι άλμα στον τελικό του Diamond League
27.08.25 , 19:59 Συνελήφθη στην Καλλιθέα επικίνδυνος Αλβανός κακοποιός
27.08.25 , 19:20 Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
27.08.25 , 19:16 Καμίνια: «Αφήνουν συστηματικά τον 5χρονο μόνο στο σπίτι»
27.08.25 , 19:12 Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετή ζέστη στις αρχές Σεπτεμβρίου
27.08.25 , 18:55 Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
27.08.25 , 18:41 Μακελειό στη Μινεσότα των ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε καθολικό σχολείο
27.08.25 , 18:36 Αναδρομικά με καθυστέρηση: 370.000 συνταξιούχοι θα λάβουν έως 4.000 ευρώ
27.08.25 , 18:24 Πέθανε ο πρώην βουλευτής και Γενικός Διευθυντής της ΝΔ Κώστας Πυλαρινός
27.08.25 , 18:22 Καλύτερα Δε Γίνεται: Οι δύο νέες προσθήκες στην ομάδα της Ναταλίας Γερμανού
27.08.25 , 18:19 Φωτιά τώρα στην Ηλεία - Καίει σε δύο εστίες
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
FΥ - Αλεξία Κεφαλά: Νέες φωτογραφίες από τον γάμο τους
Μαρία Ηλιάκη: Έκανε έκπληξη στον άντρα της με την κόρη τους
Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Μακάρι να έβλεπε όλα αυτά που είπαν γι' αυτόν»
Οικονομάκου - Τσερέλα: Από νησί σε νησί - Στη Μήλο μετά την Ελαφόνησο
Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
Μπρους Γουίλις: «Ο εγκέφαλός του τον εγκαταλείπει»
Στέφανος Μιχαήλ: Η Νάταλι Κάτερ παρέλαβε το νυφικό της!
Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από την εκκλησία κι η εξομολόγηση για την πίστη της
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Ηλιάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έκπληξη έκανε η Μαρία Ηλιάκη στον σύντροφό της, Στέλιο Μανουσάκη το πρωί της Τετάρτης μαζί με την κόρη τους, Κατερίνα!

Συγκεκριμένα η γνωστή παρουσιάστρια, σε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, βρέθηκε στο ιατρείο του συζύγου της.

Η Μαρία Ηλιάκη, μαζί της είχε και την 4χρονη κόρη τους, Κατερίνα και την αποκάλυψη έκανε η ίδια με μια τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Μαρία Ηλιάκη: Η επίσκεψη στο ιατρείο του Στέλιου Μανουσάκη με την κόρη τους

Στο εν λόγω βίντεο που πόσταρε η παρουσιάστρια απεικονίζεται η μικρή Κατερίνα να τρέχει και να κρύβεται στην αγκαλιά του μπαμπά της ενώ εκείνος χαμογελά.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top