Μαντόνα: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα 13α γενέθλια των διδύμων κοριτσιών της

Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τη βασίλισσα της ποπ!

Η Μαντόνα γιόρτασε με εντυπωσιακό τρόπο τα 13α γενέθλια των διδύμων κοριτσιών της, Στέλλας και Εστέρε και δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τη βασίλισσα της ποπ!

 Αναβιώνοντας το αγαπημένο της θεματικό πάρτι με τις κούκλες Labubu, το οποίο είχε διοργανώσει για τα 67α γενέθλιά της νωρίτερα φέτος. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμές από την ιδιαίτερη αυτή γιορτή μέσα από το account της στο Instagram, αποκαλύπτοντας την ατμόσφαιρα και τη χαρά της οικογενειακής συγκέντρωσης.

Η Μαντόνα διοργάνωσε ένα χαλαρό πάρτι στην αυλή του σπιτιού της, με δραστηριότητες όπως καραόκε, φουσκωτό κάστρο και photo booth. 

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια, η οποία είναι μητέρα έξι παιδιών, έχει συχνά μοιραστεί στιγμές από την οικογενειακή της ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη και την αφοσίωσή της στην οικογένειά της. To party ήταν ευκαιρία για την καλλιτέχνιδα να δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις με τις κόρες της, ενισχύοντας τους δεσμούς της οικογένειας.

Δες την ανάρτησή της και τις φωτογραφίες:

Μαντόνα: Το Εντυπωσιακό Πάρτι Για Τα Παιδιά Της

Μαντόνα: Το Εντυπωσιακό Πάρτι Για Τα Παιδιά Της

Μαντόνα: Το Εντυπωσιακό Πάρτι Για Τα Παιδιά Της

Μαντόνα: Το Εντυπωσιακό Πάρτι Για Τα Παιδιά Της

Μαντόνα: Το Εντυπωσιακό Πάρτι Για Τα Παιδιά Της

Μαντόνα: Το Εντυπωσιακό Πάρτι Για Τα Παιδιά Της

Μαντόνα: Το Εντυπωσιακό Πάρτι Για Τα Παιδιά Της

Μαντόνα: Το Εντυπωσιακό Πάρτι Για Τα Παιδιά Της

