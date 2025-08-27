Αλεξάνδρου: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι - Με τα αυτονόητα έχουμε θέμα»

Η ανάρτηση όλο νόημα στο Instagram

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 11:42 Παιδική διατροφή: Βρώμη, μπανάνες, γιαούρτι - Πώς συνδέονται με τον διαβήτη
27.08.25 , 11:28 Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του
27.08.25 , 11:28 Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
27.08.25 , 11:19 Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
27.08.25 , 11:17 Νεόδμητα ακίνητα: Στον «πάγο» ο ΦΠΑ 24% και το 2026
27.08.25 , 11:12 Γαρίδες σαγανάκι με φέτα: Η συνταγή του Αλέξανδρου από το MasterChef!
27.08.25 , 11:10 Αταίριαστοι: Γιατί απουσιάζει ο Χρήστος Κούτρας από την εκπομπή
27.08.25 , 10:47 Γαλλία: Τα πιθανά σενάρια, εάν «πέσει» ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού
27.08.25 , 10:37 Παραμένει η ένταση στη Μονή Σινά: Δε φεύγουν οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί
27.08.25 , 10:36 Αλεξάνδρου: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι - Με τα αυτονόητα έχουμε θέμα»
27.08.25 , 09:58 Πανελλαδική Απεργία 28/8: Κανονικά όλες οι πτήσεις την Πέμπτη
27.08.25 , 09:50 Μαλέσκου: Το όνομα που θα δώσει στην κόρη της - Πότε θα γίνει η βάπτιση
27.08.25 , 09:25 Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
27.08.25 , 09:23 Παλλήνη: Άφηνε παιδία ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε φωτιές
27.08.25 , 09:23 Οι γονείς του 16χρονου Άνταμ μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του
Καρκίνος: Στο επίκεντρο η οικογένεια
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Τοξότης: Διαισθητικοί αλλά ευάλωτοι σε αντιπαραθέσεις
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον μικρό Πάρη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συχνά- πυκνά μοιράζεται τις σκέψεις του δημόσια, μέσα από τον λογαριασμό του στο instagram. Το μοντέλο και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, αυτή τη φορά εκανε μία αινιγματική ανάρτηση

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Μοναδικές διακοπές στη Λευκάδα με τον γιο του, Πάρη

Δημοσιεύοντας μια selfie φωτογραφία του από την βραδινή του έξοδο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραψε στο instagram: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι. Με τα αυτονόητα έχουμε ένα θέμα», αφήνοντας ερωτηματικά στους followers για την αινιγματική ανάρτηση.

Δες την ανάρτησή του:

αλεξανδρου

Το μοντέλο που άνοιξε και μαγαζί για νύχια, πέρασε τις φετινές του διακοπές με τον γιο του, Πάρη, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή του. 

a

«Η πατρότητα σε μαθαίνει να αγαπάς πιο αγνά και πιο βαθιά. Θέλω ως πατέρας να είμαι κοντά στον γιο μου. Να νιώθω ότι μπορεί να μου πει τα πάντα χωρίς να φοβάται ή να ντρέπεται. Να ξέρει πως ό,τι και αν γίνει θα είμαι πάντα δίπλα του και στα καλά και στα δύσκολα» είχε δηλώσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο περιοδικό ΟΚ!

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top