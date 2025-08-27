Αλεξάνδρου: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι - Με τα αυτονόητα έχουμε θέμα»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου συχνά- πυκνά μοιράζεται τις σκέψεις του δημόσια, μέσα από τον λογαριασμό του στο instagram. Το μοντέλο και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, αυτή τη φορά εκανε μία αινιγματική ανάρτηση

Δημοσιεύοντας μια selfie φωτογραφία του από την βραδινή του έξοδο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έγραψε στο instagram: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι. Με τα αυτονόητα έχουμε ένα θέμα», αφήνοντας ερωτηματικά στους followers για την αινιγματική ανάρτηση.

Δες την ανάρτησή του:

Το μοντέλο που άνοιξε και μαγαζί για νύχια, πέρασε τις φετινές του διακοπές με τον γιο του, Πάρη, ο οποίος αποτελεί προτεραιότητα στη ζωή του.

«Η πατρότητα σε μαθαίνει να αγαπάς πιο αγνά και πιο βαθιά. Θέλω ως πατέρας να είμαι κοντά στον γιο μου. Να νιώθω ότι μπορεί να μου πει τα πάντα χωρίς να φοβάται ή να ντρέπεται. Να ξέρει πως ό,τι και αν γίνει θα είμαι πάντα δίπλα του και στα καλά και στα δύσκολα» είχε δηλώσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο περιοδικό ΟΚ!