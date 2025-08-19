Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Η βόλτα με το σκάφος στο Αμάλφι

Στην Ιταλία βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες η Μαρία Κορινθίου κι ο Γιώργος Καραθανάσης. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αποκάλυψη για την σχέση του, το ζευγάρι μοιράζεται ανοιχτά στα social media τις κοινές του στιγμές.

Η γνωστή ηθοποιός και ο γοητευτικός επιχειρηματίας δεν έχουν μιλήσει με λεπτομέρειες για την σχέση τους, ωστόσο οι κοινές αποδράσεις αποδεικνύουν πως περνούν αρκετό χρόνο μαζί.

Στις νέες της αναρτήσεις στο instagram η Μαρία Κορινθίου μοιράστηκε βίντεο από τη βόλτα με το σκάφος στο Αμάλφι με τον νέο της σύντροφο, Γιώργο Καραθανάση.

«Τον έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα, είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά», είχε εξομολογηθεί η Μαρία Κορινθίου σε συνέντευξή της στο OPEN και την Ιωαννα Μαλέσκου.

Εννοείται ότι η εκδρομή τους στην Ιταλία, περιελάμβανε και μια επίσκεψη στο κοσμοπολίτικο Κάπρι!