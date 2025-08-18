Η Δέσποινα Βανδή παίζει βελάκια σε καφέ μπαρ στην Κρήτη!

Η Δέσποινα Βανδή ξέρει καλά να συνδυάζει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις διακοπές της. Ανάμεσα στις συναυλίες που δίνει σε κάθε γωνιά της Κρήτης, απολαμβάνει και την ξεγνοιασιά και τις ομορφιές της.

Μπορεί πάνω στη σκηνή να μεταμορφώνεται σε diva, αλλά στην καθημερινή της ζωή παραμένει απλή και προσιτή.

Η ίδια ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο τη βλέπουμε σε café bar στην Αγία Γαλήνη, να παίζει βελάκια, ντυμένη casual και με χαμόγελο στα χείλη.

Μάλιστα, «πέταξε» από τη χαρά της όταν πέτυχε τον στόχο της.

Η ίδια δείχνει να περνά υπέροχα, επιλέγοντας να συνδυάσει τις διακοπές της με απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως ένα παιχνίδι με φίλους σε τοπικά στέκια.

Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη από τους θαμώνες,ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι τόσο εκείνη όσο και ο Βασίλης Μπισμπίκης αγαπούν την Κρήτη και δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγουν το νησί για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Το νησί τους έχει «κερδίσει» τόσο με την απαράμιλλη ομορφιά του, όσο και με τη ζεστασιά των ανθρώπων του.