Αρραβωνιάστηκαν Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Το εκθαμβωτικό μονόπετρο!

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Πηγή: φωτογραφίες AP/ instagram
Φωτογραφίες του ζευγαριού από δημόσιες εμφανίσεις/ ap
«Φωτιά» θα πάρουν οι διάσημοι οίκοι μόδας μιας και ένα διάσημο ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας!

Το ζευγάρι επισημοποιεί τη σχέση του μετα από 9 χρόνια

Το ζευγάρι επισημοποιεί τη σχέση του μετα από 9 χρόνια 

Χρειάστηκε να περάσουν εννέα ολόκληρα χρόνια μέχρι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να αρραβωνιαστούν.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η μέλλουσα νύφη με μια ρομαντική ανάρτηση στο Instagram. Κρατά το χέρι του αγαπημένου της, ενώ το δάχτυλό της κοσμεί ένα εκθαμβωτικό μονόπετρο.

«Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της και μέσα σε λίγα λεπτά συγκέντρωσε αμέτρητες ευχές και μηνύματα αγάπης από θαυμαστές τους.

Kριστιάνο Ρονάλντο: Στη Σκιάθο με το πολυτελές γιοτ του

Η γνωριμία και ο ερχομός των παιδιών


Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν σε κατάστημα πολυτελών ειδών στη Μαδρίτη. Η γνωριμία τους ήταν εντελώς τυχαία, αλλά όπως έχει δηλώσει η ίδια, «ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά». 

Ο Κριστιάνο, ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου, γοητεύτηκε από την απλότητα και την ομορφιά της. Ο έρωτάς τους επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο, όταν ήρθαν στη ζωή οι δυο κόρες τους.

Από τότε είναι αχώριστοι,  ενώ η Τζορτζίνα μεγαλώνει και τα υπόλοιπα παιδιά του Ρονάλντο σαν δικά της.

Ο μεγαλύτερος γιος του Ronaldo γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2010, αλλά o ποδοσφαιριστής τον πήρε μαζί του στη Μαδρίτη για να μεγαλώσει εκεί.

Χιλιάδες ευχές από όλο τον κόσμο για το αγαπημένο ζευγάρι

Η ταυτότητα της μητέρας του είναι άγνωστη, ενώ τα δίδυμα Eva και Matteo, γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας πριν ο Ronaldo γνωρίσει τη νυν σύντροφό του.

Η σχέση τους έχει δοκιμαστεί αρκετά μέσα στο πέρασμα του χρόνου, αλλά έχει αποδείξει ότι βασίζεται σε γερά θεμέλια και το επόμενο διάστημα θα παντρευτούν. 

 

 

