Αρραβωνιάστηκαν Ρονάλντο - Ροντρίγκεζ: Το εκθαμβωτικό μονόπετρο!

«Φωτιά» θα πάρουν οι διάσημοι οίκοι μόδας μιας και ένα διάσημο ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας!

Το ζευγάρι επισημοποιεί τη σχέση του μετα από 9 χρόνια

Χρειάστηκε να περάσουν εννέα ολόκληρα χρόνια μέχρι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να αρραβωνιαστούν.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η μέλλουσα νύφη με μια ρομαντική ανάρτηση στο Instagram. Κρατά το χέρι του αγαπημένου της, ενώ το δάχτυλό της κοσμεί ένα εκθαμβωτικό μονόπετρο.

«Ναι, δέχομαι. Σε αυτήν και σε όλες τις ζωές μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της και μέσα σε λίγα λεπτά συγκέντρωσε αμέτρητες ευχές και μηνύματα αγάπης από θαυμαστές τους.

Η γνωριμία και ο ερχομός των παιδιών



Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016, όταν η Τζορτζίνα εργαζόταν σε κατάστημα πολυτελών ειδών στη Μαδρίτη. Η γνωριμία τους ήταν εντελώς τυχαία, αλλά όπως έχει δηλώσει η ίδια, «ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά».

Ο Κριστιάνο, ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ποδοσφαίρου, γοητεύτηκε από την απλότητα και την ομορφιά της. Ο έρωτάς τους επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο, όταν ήρθαν στη ζωή οι δυο κόρες τους.

Από τότε είναι αχώριστοι, ενώ η Τζορτζίνα μεγαλώνει και τα υπόλοιπα παιδιά του Ρονάλντο σαν δικά της.

Ο μεγαλύτερος γιος του Ronaldo γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2010, αλλά o ποδοσφαιριστής τον πήρε μαζί του στη Μαδρίτη για να μεγαλώσει εκεί.

Χιλιάδες ευχές από όλο τον κόσμο για το αγαπημένο ζευγάρι

Η ταυτότητα της μητέρας του είναι άγνωστη, ενώ τα δίδυμα Eva και Matteo, γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας πριν ο Ronaldo γνωρίσει τη νυν σύντροφό του.

Η σχέση τους έχει δοκιμαστεί αρκετά μέσα στο πέρασμα του χρόνου, αλλά έχει αποδείξει ότι βασίζεται σε γερά θεμέλια και το επόμενο διάστημα θα παντρευτούν.