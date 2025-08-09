Κούρκουλου -Βασιλειάδης: Έρωτας με διαφορά 16 ετών- Το χιουμοριστικό σχόλιο

Χαλαρό τρέξιμο ή και όχι για το ζευγάρι στην Πάρο
Μπορεί να είναι αρκετοί εκείνοι που υποστηρίζουν πως ο γάμος «σκοτώνει» τον έρωτα, αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.

Μία από αυτές είναι η Εριέττα Κούρκουλου και ο Βύρων Βασιλειάδης. Είναι παντρεμένοι πέντε χρόνια, έχουν αποκτήσει δυο παιδιά και έχουν μάτια μόνο ο ένας για τον άλλο.

Γενέθλια για την Εριέττα Κούρκουλου: Οι σπάνιες φωτογραφίες & o απολογισμός

Αυτό το διάστημα απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο αγαπημένο τους νησί, την Πάρο. 

Εριέττα Κούρκουλου: Ανέβηκε τα βράχια της Πάρου με τον σύζυγό της

Μακριά από τα φώτα της κοσμικής ζωής, επιλέγουν στιγμές χαλάρωσης με τα παιδιά τους και πρωινές βόλτες για τρέξιμο, όπως αποκαλύπτουν μέσα από τα social media.

Εριέττα Κούρκουλου: Απαθανατίζει τον γιο της στο κυκλαδίτικο μπαλκόνι τους

Σε ένα από τα post μία follower ρώτησε την  ιδρύτρια του Save a Greek Stray: «Πώς αισθάνεσαι που έχετε 16 χρόνια διαφορά;».

Κούρκουλου -Βασιλειάδης: Έρωτας με διαφορά 16 ετών- Το χιουμοριστικό σχόλιο


Εκείνη δίχως να χάσει λεπτό απάντησε με χιούμορ: «Κουρασμένη, Σούλα μου. Αισθάνομαι κουρασμένη», δείχνοντας τον σύζυγό της να τρέχει ακάθεκτος στα σοκάκια του νησιού.

Κούρκουλου -Βασιλειάδης: Έρωτας με διαφορά 16 ετών- Το χιουμοριστικό σχόλιο

«Και το δράμα συνεχίζεται», πρόσθεσε λίγα λεπτά αργότερα.

Η Εριέττα Κούρκουλου έχει κατά καιρούς μιλήσει δημόσια για τη σχέση της με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και πώς αυτή εξελίχθηκε με τον καιρό. 

Όπως έχει εξομολογηθεί: «Εγώ ήμουν 24 και εκείνος 40. Είχαμε τελείως διαφορετικές φάσεις ζωής. Εκείνος είχε φίλους με παιδιά, εγώ ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου. Με κέρδισε μέσα στον χρόνο και συνεχίζει να με κερδίζει καθημερινά.»

 


Δυο χρόνια μετά την αρχή της σχέσης τους, η Εριέττα τού ανακοίνωσε την απόφασή της να πάει στην Αμερική για μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο τη σχέση ανθρώπων και ζώων. Εκείνος τη στήριξε πλήρως, γεγονός που αποτέλεσε, όπως έχει πει, καθοριστικό στοιχείο για την πορεία τους.

Back to Top