Σπανούλης - Χοψονίδου: Ποζάρουν αγκαλιά στα γενέθλια του προπονητή

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα, Πέμπτη 7 Αυγούστου για τον Βασίλη Σπανούλη

Τελευταία Νέα
08.08.25 , 20:05 Φίλιππος Μιχόπουλος - Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Η πρώτη κοινή τους φωτογραφία
08.08.25 , 19:44 Σπανούλης - Χοψονίδου: Ποζάρουν αγκαλιά στα γενέθλια του προπονητή
08.08.25 , 19:38 «Μπορείτε να αποζημιωθείτε;»: Τι ισχύει σε απαγορευτικό απόπλου
08.08.25 , 19:24 «Επιχείρηση Θέρος»: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές
08.08.25 , 19:21 Κατερίνα Τσάβαλου: Η σχέση σήμερα με τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Στεργίου
08.08.25 , 18:50 Ελένη Χατζίδου: Ποζάρει με μαγιό στις Μαλδίβες και είναι πιο fit από ποτέ!
08.08.25 , 18:14 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: H απάντηση στα σχόλια ότι είναι έγκυος
08.08.25 , 18:13 Ένας νεκρός στη φωτιά στην Κερατέα!
08.08.25 , 18:09 BMW iX3: Που θα γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα της
08.08.25 , 17:49 Συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου
08.08.25 , 17:46 Άριελ Κωνσταντινίδη: Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι η 53χρονη ηθοποιός
08.08.25 , 17:20 Grand Hotel: Έρχεται... γκραντέ είσοδος στη σειρά - Η ηθοποιός που μπαίνει
08.08.25 , 17:01 Ευαγγελία Αραβανή: Για κρασί με φίλες της στον Πόρο
08.08.25 , 16:57 Κερατέα: Επεκτείνεται η φωτιά στην Παλαιά Φώκαια
08.08.25 , 16:56 Διπλή πρόκληση από Άγκυρα σε Αιγαίο και Κύπρο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Χοψονίδου - Σπανούλης: Με casual look στο κέντρο της Αθήνας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, για τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς είχε τα γενέθλιά του. Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και προπονητής της AS Monaco «έκλεισε» τα 43 του χρόνια και φυσικά, η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου και τα παιδιά τους δεν τον ξέχασαν. Του διοργάνωσαν ένα υπέροχο πάρτι γενεθλίων στον κήπο του σπιτιού τους.

Ολυμπία Χοψονίδου: Οι ευχές στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του

Ο Βασίλης Σπανούλης γιόρτασε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα με τα τις 4 γυναίκες της ζωής του και τα 3 αγόρια του, νιώθοντας τρισευτυχισμένος.

Η Ολυμπία Χοψονίδου μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία με τον Βασίλη Σπανούλη. Στο στιγμιότυπο το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά κρατώντας την τούρτα γενεθλίων του προπονητή.

Δες τη φωτογραφία:

σπανουλης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
 |
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΟΨΟΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top