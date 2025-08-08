Σπανούλης - Χοψονίδου: Ποζάρουν αγκαλιά στα γενέθλια του προπονητή

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, για τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς είχε τα γενέθλιά του. Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και προπονητής της AS Monaco «έκλεισε» τα 43 του χρόνια και φυσικά, η σύζυγός του, Ολυμπία Χοψονίδου και τα παιδιά τους δεν τον ξέχασαν. Του διοργάνωσαν ένα υπέροχο πάρτι γενεθλίων στον κήπο του σπιτιού τους.
Ολυμπία Χοψονίδου: Οι ευχές στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του
Ο Βασίλης Σπανούλης γιόρτασε αυτή την ιδιαίτερη ημέρα με τα τις 4 γυναίκες της ζωής του και τα 3 αγόρια του, νιώθοντας τρισευτυχισμένος.
Η Ολυμπία Χοψονίδου μοιράστηκε στα social media μια φωτογραφία με τον Βασίλη Σπανούλη. Στο στιγμιότυπο το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά κρατώντας την τούρτα γενεθλίων του προπονητή.
Δες τη φωτογραφία:
