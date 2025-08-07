Ολυμπία Χοψονίδου: Οι ευχές στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του

Η έκπληξη που του επεφύλασσαν η σύζυγος και τα παιδιά του

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 20:10 Ασπροβάλτα: 5 τραυματίες από έκρηξη μετά από διαρροή σε φιάλη υγραερίου
07.08.25 , 19:55 Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια
07.08.25 , 19:54 Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής
07.08.25 , 19:23 Σοφία Παθέκα: «Το ατύχημα με το πόδι με καθήλωσε και έμεινα εκτός δουλειάς»
07.08.25 , 19:10 Έρχονται τα πρώτα αναδρομικά σε 70.000 απόστρατους
07.08.25 , 19:10 Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της
07.08.25 , 18:53 Φωτιά στον Ίασμο Ροδόπης
07.08.25 , 18:49 Παύλου: Ποζάρει με την κόρη του και χωρίς το πρόσθετο μέλος για το πόδι του
07.08.25 , 18:38 Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ
07.08.25 , 18:17 Διαμαρτύρεται και η Αίγυπτος για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
07.08.25 , 18:10 Eurovision 2026: Βιέννη ή Ίνσμπρουκ; Σε ποια πόλη θα γίνει ο διαγωνισμός;
07.08.25 , 17:50 Ολυμπία Χοψονίδου: Οι ευχές στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του
07.08.25 , 17:35 Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα
07.08.25 , 17:31 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Αύγουστο θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
07.08.25 , 17:29 Ρωσία: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 07.08.25, 17:51
Χοψονίδου - Σπανούλης: Με casual look στο κέντρο της Αθήνας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα, Πέμπτη 7 Αυγούστου για τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 43 του χρόνια.

προσφατη βόλτα τους στο κέντρο της αθηνας

Σπανούλης – Χοψονίδου: Προσφατη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας/ ndp

Η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους, φυσικά δεν τον ξέχασαν και επεφύλασσαν μια έκπληξη στον μπαμπά τους, ζωγραφίζοντας στον πίνακα ανακοινώσεων του σπιτιού τους «The Coachfather – Happy Birthday» για τα γενέθλια του.

Στη συνέχεια, η πρώην Σταρ Ελλάς θέλησε να στείλει και δημόσια τις ευχές της στον άντρα της ζωής της, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες της με τον Βασίλη Σπανούλη στα InstaStories της.

«Χρόνια Πολλά αγάπη μου» έγραψε η Ολυμπία Χοψονίδου για τον σύζυγό της και προπονητή της AS Monaco.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε:

Ολυμπία Χοψονίδου: Οι ευχές στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του

Ολυμπία Χοψονίδου: Οι ευχές στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΟΨΟΝΙΔΟΥ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top