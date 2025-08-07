Ολυμπία Χοψονίδου: Οι ευχές στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του

Χοψονίδου - Σπανούλης: Με casual look στο κέντρο της Αθήνας

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα, Πέμπτη 7 Αυγούστου για τον Βασίλη Σπανούλη, καθώς έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 43 του χρόνια.

Σπανούλης – Χοψονίδου: Προσφατη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας/ ndp

Η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους, φυσικά δεν τον ξέχασαν και επεφύλασσαν μια έκπληξη στον μπαμπά τους, ζωγραφίζοντας στον πίνακα ανακοινώσεων του σπιτιού τους «The Coachfather – Happy Birthday» για τα γενέθλια του.

Στη συνέχεια, η πρώην Σταρ Ελλάς θέλησε να στείλει και δημόσια τις ευχές της στον άντρα της ζωής της, δημοσιεύοντας κοινές φωτογραφίες της με τον Βασίλη Σπανούλη στα InstaStories της.

«Χρόνια Πολλά αγάπη μου» έγραψε η Ολυμπία Χοψονίδου για τον σύζυγό της και προπονητή της AS Monaco.

Δες τις φωτογραφίες που ανήρτησε: