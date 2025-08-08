Πέτρος Ίμβριος: Συνεργασία έκπληξη με...νησιώτικο αέρα!

Ακούστε το άρθρο

Μετά από ένα αξέχαστο μουσικό tour στην Αυστραλία, η Ηλιάννα Ζέρβα επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο νησιώτικο τραγούδι, που έχει τίτλο «Πυρηνική Καταστροφή» και είναι σε στίχους και μουσική του γνωστού ερμηνευτή, Πέτρου Ίμβριου.

Πρόκειται για ένα αυθεντικό νησιώτικο τραγούδι γεμάτο θετική ενέργεια, που αγκαλιάζει τη ζεστασιά της αγάπης σε όλες τις μορφές της.

Όπως μας λέει η Ηλιάννα, το κομμάτι γεννήθηκε μετά από το tour αυτό, όταν ο Πέτρος εμπνεύστηκε από τις αναμνήσεις, τη θετική ενέργεια και το καλοκαιρινό συναίσθημα που συνόδευαν εκείνη την περίοδο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι γεμάτο ζωντάνια, καλοκαιρινά vibes και μια μελωδία που μένει στο μυαλό.

Ηλιάννα Ζέρβα

Με στίχους που μιλούν για τη δύναμη της αγάπης σε όλες τις μορφές της — «Γιατί αν δεν είμαστε μαζί, δεν θα γυρνάει πια η Γη» — η «Πυρηνική Καταστροφή» φέρνει κοντά το παραδοσιακό νησιώτικο στοιχείο με τον σύγχρονο ήχο.

Το βιντεοκλίπ γυρίστηκε σε μαγευτικές τοποθεσίες της Φολεγάνδρου — στην Παναγία επάνω, το κάστρο και σε διάφορα σημεία του νησιού — με τη συμμετοχή των ντόπιων και των επισκεπτών, που χόρεψαν και τραγούδησαν μαζί με την Ηλιάννα, δημιουργώντας μια αυθεντική γιορτή και ανεβασμένη διάθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και πριν την επίσημη κυκλοφορία του, το τραγούδι πρόλαβε να γίνει viral στο TikTok, με εκατοντάδες βιντεάκια και προβολές που ανεβαίνουν καθημερινά, κερδίζοντας γρήγορα τις καρδιές του κοινού.

Η Ηλιάννα Ζέρβα, με τη χαρακτηριστική φωνή και τη ζωντάνια της, προσφέρει ένα φρέσκο αέρα στο νησιώτικο τραγούδι, που αναμένεται να γίνει το νέο καλοκαιρινό soundtrack.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΠΕΤΡΟΣ ΙΜΒΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΙΜΒΡΙΟΣ
 |
ΗΛΙΑΝΝΑ ΖΕΡΒΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

