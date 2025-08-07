Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Με πατερίτσα σε συναυλία στο Ναύπλιο

Αποθεώθηκε ο ροκ ερμηνευτής

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: φωτογραφίες NDP/ Έλλη Πουπουλίδου
Στιγμιότυπα απ΄τη συναυλια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Ναύπλιο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όταν η ψυχή έχει δύναμη, το σώμα δεν έχει άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει!

Με πατερίτσα στο Ναύπλιο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Με πατερίτσα στο Ναύπλιο ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Αυτό ακριβώς ισχύει στην περίπτωση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος όχι μόνο δεν ακύρωσε τη συναυλία στο Ναύπλιο μετά το ατύχημα που είχε, αλλά ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό.

Ατύχημα για τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου - Ανέβαλε τη συναυλία του στη Δράμα

Παρά τις δυσκολίες ο τραγουδιστής ερμήνευσε με πάθος

Παρά τις δυσκολίες ο τραγουδιστής ερμήνευσε με πάθος

Το πάθος και η αγάπη του για τη μουσική τον έκαναν να ανέβει στο stage κρατώντας μια πατερίτσα στο χέρι του.

Καθ' όλη τη διαρκεια της συναυλίας παρέμεινε όρθιος μπροστά από το μικρόφωνο

Καθ' όλη τη διαρκεια της συναυλίας παρέμεινε όρθιος μπροστά από το μικρόφωνο

Το κοινό τον υποδέχτηκε με ένα θερμό χειροκρότημα και στη συνέχεια όλοι μαζί έγιναν ένα τραγουδώντας παλιές αλλά και νέες του επιτυχίες.

Συγκίνησε του θαυμαστές του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Συγκίνησε του θαυμαστές του ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Ο κόσμος, από όλες τις ηλικίες, συμμετείχε ενεργά, συγκινημένο, γελώντας και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

Η εικόνα του Βασίλη να στηρίζεται στην πατερίτσα αλλά να μην χάνει στιγμή το νεύρο και την επικοινωνία του με τον κόσμο, συγκίνησε.

Η βαθιά υπόκλιση του τραγουδιστή στο κοινό του

Η βαθιά υπόκλιση του τραγουδιστή στο κοινό του

Στο τέλος της μαγικής βραδιάς ο τραγουδιστής έκανε μια βαθιά υπόκλιση στους θαυμαστές του υποσχόμενος περισσότερες στιγμές γεμάτες μουσική και πάθος.

