Βασίλης Παπακωνσταντίνου: Με πατερίτσα σε συναυλία στο Ναύπλιο

Όταν η ψυχή έχει δύναμη, το σώμα δεν έχει άλλη επιλογή από το να ακολουθήσει!
Αυτό ακριβώς ισχύει στην περίπτωση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος όχι μόνο δεν ακύρωσε τη συναυλία στο Ναύπλιο μετά το ατύχημα που είχε, αλλά ανέβηκε στη σκηνή και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό.
Το πάθος και η αγάπη του για τη μουσική τον έκαναν να ανέβει στο stage κρατώντας μια πατερίτσα στο χέρι του.
Το κοινό τον υποδέχτηκε με ένα θερμό χειροκρότημα και στη συνέχεια όλοι μαζί έγιναν ένα τραγουδώντας παλιές αλλά και νέες του επιτυχίες.
Ο κόσμος, από όλες τις ηλικίες, συμμετείχε ενεργά, συγκινημένο, γελώντας και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του.
Η εικόνα του Βασίλη να στηρίζεται στην πατερίτσα αλλά να μην χάνει στιγμή το νεύρο και την επικοινωνία του με τον κόσμο, συγκίνησε.
Στο τέλος της μαγικής βραδιάς ο τραγουδιστής έκανε μια βαθιά υπόκλιση στους θαυμαστές του υποσχόμενος περισσότερες στιγμές γεμάτες μουσική και πάθος.