Καγιά: Οι υπέροχες φωτογραφίες της κόρης της, Μπιάνκα, που έχει γενέθλια

Γενέθλια έχει σήμερα η κόρη της Βίκυς Καγιά και του Ηλία Κρασσά, Μπιάνκα.

Η μικρή γίνεται 7 ετών και η ευτυχισμένη μαμά θέλησε να της κάνει μία αφιέρωση μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

H παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της για τα γενέθλια της κόρης της και έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ της με αρκετές κοινές τους φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με μία πολύ τρυφερή αφιέρωση:

«Happy 7th birthday to our favorite girl!

If you can dream it you can do it!

May you have a day full of laughter, happiness and joy!!

We love you always and forever!», («Ευτυχισμένα 7α γενέθλια στο αγαπημένο μας κορίτσι. Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς να το κάνεις. Εύχομαι να έχεις μία μέρα γεμάτη γέλιο και χαρά! Σε αγαπάμε πάντα και για πάντα!»).

Η μικρή Μπιάνκα μοιάζει αρκετά στη μαμά μας ενώ έχει κληρονομήσει και το τέλειο στιλ της!

Η Βίκυ Καγιά με τον Ηλία Κρασσά παντρεύτηκαν στις 18 Ιουλίου του 2014 στο Παρίσι, ενώ, εκτός από την Μπιάνκα - Αλεξάνδρα, έχουν αποκτήσει και έναν γιο, τον Κάρολο – Ηλία που γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2018.





