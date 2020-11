Τσιμιτσέλης-Λασκαράκη: Έτσι ευχήθηκαν στην κόρη τους για τα γενέθλιά της

Πριν 7 χρόνια σαν σήμερα ήταν η καλύτερη μέρα της ζωης μου ,πριν 7 χρόνια Σε αγάπησα και δεν θα σταματήσω ΠΟΤΕ !!!!! Χρόνια πολλά αγάπη μου !!!!!!!!!! #birthdaygirl #mylove #eva ❤️❤️❤️🎂🎂🎂

A post shared by Giannis Tsimitselis (@gtsimitselis) on Nov 9, 2020 at 10:58pm PST