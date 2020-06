Τζ. Μελιτά: Μιλά για τον Σπύρο με λόγια που κάθε άντρας θα ήθελε ν' ακούσει

- Είσαι πιο ψηλός από κοντά. - Κι εσύ είσαι πιο γλυκιά από κοντά. Αυτές ήταν οι πρώτες κουβέντες, που ανταλλάξαμε... Και από τότε έχουμε ανταλλάξει πολλή αγάπη, πάρα πολλή αγάπη, πολλή υποστήριξη, πολλή στοργή, πολλά πιασμένα χέρια, πολλές αγκαλιές... και τσακωμούς και φόβους και μετά πάλι πιασμένα χέρια, βοήθεια, συζήτηση, αγάπη. Ο @spiros.margar είναι ο άντρας, που κάθε μέρα θα πλύνει τα δόντια της Μπιζού, για να μην της πέσουν.... που θα μου κάνει μασάζ στα ποδαράκια μου για να χαλαρώσω μόλις γυρνάω σπίτι... που θα ανακυκλώσει ακόμα και το τελευταίο πλαστικό κουτάκι, που θα βρει μπροστά του... που ξέρει να συζητάει μέχρι το πρωί τα πρόβλημα των φίλων του. Να σε χαιρόμαστε όλοι όσοι σε αγαπάμε, αγάπη μου. ❤️

A post shared by 🅼🅰🅽🅴🅺🅴🅽 🅹🅴🅽🅽🆈 🎀 (@melitajenny) on Jun 24, 2020 at 10:45am PDT