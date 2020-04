Σας περίσσεψαν σοκολατένια πασχαλινά αυγά; Η Τσιμτσιλή έχει τη λύση

Χαμός στην κουζίνα. Κάνουμε τρουφάκια σοκολάτας από τα πασχαλινά σοκολατένια αυγά που μας περίσσεψαν. ❤️ Θα χρησιμοποιήσουμε καρύδι, φουντούκι και αμύγδαλα! #chocolate #inthekitchen #dayslikethis

