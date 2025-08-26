Μαριέττα Χρουσαλά: Εντυπωσιάζει με τις υποβρύχιες βουτιές της

Η παρουσιάστρια συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.08.25 , 18:18 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Στην παραλία με μπικίνι 1,5 μήνα μετά τη γέννα
26.08.25 , 18:11 Νεκρός 58χρονος οδηγός ταξί στο λιμάνι του Πειραιά
26.08.25 , 17:42 Σχολεία: Τι ώρα θα σχολούν οι μαθητές τη νέα σχολική χρονιά
26.08.25 , 17:24 Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θέλουν έναν δικτάτορα για πρόεδρο!
26.08.25 , 16:53 Το Ιπποκράτειο επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
26.08.25 , 16:53 Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
26.08.25 , 16:20 Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Παιανία - Εστάλη μήνυμα του 112
26.08.25 , 15:39 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πάρτι γενεθλίων της - Το βίντεο του Χρήστου Μάστορα
26.08.25 , 15:36 Μαριέττα Χρουσαλά: Εντυπωσιάζει με τις υποβρύχιες βουτιές της
26.08.25 , 15:25 Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω
26.08.25 , 14:48 Προσωπικός Αριθμός: Παράταση για την έκδοσή του - Όλη η διαδικασία
26.08.25 , 14:13 O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
26.08.25 , 14:02 Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη ο 40χρονος εγκαυματίας
26.08.25 , 13:28 Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
26.08.25 , 13:17 Κατερίνα Λιόλιου: «Θα ήθελα να κάνω και κατινιές, αλλά κρατιέμαι»
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
Κορμάρα στα 50 της η Αθηνά Μαξίμου! Οι ανέμελες πόζες με μαύρο μπικίνι
Οικονομάκου - Τσερέλα: Νέα καλοκαιρινή απόδραση στην Ελαφόνησο
Κλέλια Ανδριολάτου: Οι τόπλες φωτογραφίες πάνω σε σκάφος
Άννα Μπουσδούκου - Ανδρέας Δρακόπουλος: Παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Μαρία Ναυπλιώτου: Ποζάρει με μπικίνι και οι αναλογίες της κόβουν την ανάσα
Λάλος - Λαμπροπούλου: Ερωτευμένοι στα γυρίσματα της νέας τους σειράς
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Μαριέττας Χρουσαλά στο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαριέττα Χρουσαλά συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της κάνοντας ατελείωτες βουτιές και ηλιοθεραπεία. Η πρώην παρουσιάστρια περνάει υπέροχα και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα.

χρουσαλά

Μαριέττα Χρουσαλά: Φόρεσε ολόσωμο μαγιό στο trendy χρώμα του καλοκαιριού!

Αυτή τη φορά, η Μαριέττα Χρουσαλά ανήρτησε ένα εντυπωσιακό βίντεο στο Instagram, όπου τη βλέπουμε μέσα στον βυθό της θάλασσας, φορώντας μάσκα και πέδιλα. Οι εικόνα είναι μαγευτική!

«With! I don’t want summer to end», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στο post της.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡΟΥΣΑΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top