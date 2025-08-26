Μαριέττα Χρουσαλά: Εντυπωσιάζει με τις υποβρύχιες βουτιές της

Δείτε παλιότερες δηλώσεις της Μαριέττας Χρουσαλά στο Happy Day

Η Μαριέττα Χρουσαλά συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της κάνοντας ατελείωτες βουτιές και ηλιοθεραπεία. Η πρώην παρουσιάστρια περνάει υπέροχα και μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα που κόβουν την ανάσα.

Αυτή τη φορά, η Μαριέττα Χρουσαλά ανήρτησε ένα εντυπωσιακό βίντεο στο Instagram, όπου τη βλέπουμε μέσα στον βυθό της θάλασσας, φορώντας μάσκα και πέδιλα. Οι εικόνα είναι μαγευτική!

«With! I don’t want summer to end», έγραψε η Μαριέττα Χρουσαλά στο post της.

Η ανάρτηση της Μαριέττας Χρουσαλά: