Παγκόσμια ημέρα θεάτρου σήμερα - Οι στιγμές που αναπολεί η Ζέτα Δούκα

Παγκόσμια ημέρα θεάτρου σήμερα και με νοσταλγική διάθεση, πιστεύω ένα απόσπασμα από την παράσταση «Γοργόνες&μάγκες» που τόσο αγάπησα και χάρηκα, για να ευθυμήσουμε και λίγο... Υπομονή, το θέατρο θα επανέλθει δριμύτερο! Σαν την Ελλάδα μας... #theatre #theaternationalday #actress #blessed #quarantinedays #throwback

