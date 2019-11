Λασκαράκη-Σουλτάτος: Στα... μαχαίρια με αφορμή το Halloween!

New project 🤩 Something coming over ——————————— #newproject #lovemyjob #whatismyjob 😎 #impatient #waitingfor #halloweennot #eixamekaistoxwriomas

A post shared by ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki) on Oct 31, 2019 at 1:25pm PDT