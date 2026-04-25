Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Aπριλίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Σάββατο 25 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Νίκης της μάρτυρος και Αγίου Μάρκου του Αποστόλου.

Η Νίκη ήταν εθνική κι έγινε χριστιανή από τα θαύματα που είδε κατά το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου επί Διοκλητιανού (284-305). Στη συνέχεια μαρτύρησε μαζί με άλλους δια ξίφους. Η μνήμη της τιμάται από την Εκκλησία στις 25 Απριλίου.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Νίκη.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:36 και θα δύσει στις 20:10. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 34 λεπτά.

Σελήνη 8.7 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής

Από το 2000 και κάθε χρόνο το τελευταίο Σάββατο του Απριλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής (World Veterinary Day) με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Κτηνιατρικής (World Veterinary Association – WVA), με σκοπό να κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο το σημαντικό ρόλο των κτηνιάτρων και την προσφορά της κτηνιατρικής επιστήμης στον ανθρώπινο πολιτισμό.

Ο κτηνίατρος υπηρετεί τον άνθρωπο σε διάφορα πεδία της καθημερινής ζωής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την προστασία της υγείας και της ευζωίας των ζώων συντροφιάς, των εξωτικών ζώων και των παραγωγικών ζώων, καθώς και την επίβλεψη της ασφάλειας των τροφίμων ζωικής προέλευσης και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.