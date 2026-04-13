Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Aπριλίου

13.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Aπριλίου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 13 Απριλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίας Θεοδοσίας και Γεροντίου και Αγίου Μαρτίνου.

Η Θεοδοσία ήταν κόρη του βασιλιά Αδριανού (117 - 138 μ.Χ.) και επειδή δεν ήθελε να έλθει σε γάμο κοινωνία, όπως ήθελαν οι γονείς της, εγκατέλειψε το παλάτι μαζί με τον υπηρέτη της Γερόντιο και έφυγε από την πόλη μεταμφιεσμένη σε ζητιάνα. Πήγε στην Ιερουσαλήμ, προσκύνησε τους Αγίους Τόπους και περιηγήθηκε όλα τα εκεί μοναστήρια, όπου γνώρισε όλες τις αρετές των Όσιων.

H Αγία Θεοδοσία

Κατόπιν κλείστηκε σ' ένα κελί και έκανε αυστηρή άσκηση με αγρυπνίες, νηστείες και προσευχή. Τον δε υπηρέτη της τον έβαλε σε μοναστήρι, όπου έγινε μοναχός και αφού έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής απεβίωσε ειρηνικά. Η δε Άγια, αφού και αυτή έφτασε σε μεγάλα ύψη αρετής, απέκτησε προορατικό χάρισμα και προείδε το τέλος της. Έτσι, φώναξε τον εκεί επίσκοπο, κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων και παρέδωσε το πνεύμα της στον Θεό.
 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Γερόντιος
  • Μαρτίνος
  • Μαρτίνη, Μαρτίνα, Τίνα

 


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:52 και θα δύσει στις 19:58. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 07 λεπτά.

Σελήνη 25.1 ημερών

 

Ημέρα Μνήμης Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος

Ημέρα μνήμης στο Ισραήλ και την εβραϊκή διασπορά για τα έξι εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους (Yom HaShoah στα Εβραϊκά). Η ημέρα τιμάται επισήμως, εκτός του Ισραήλ, από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η Γιομ ΧαΣοά καθιερώθηκε το 1951 με νόμο της Ισραηλινής κυβέρνησης, σε ανάμνηση της έναρξης της Εξέγερσης στο Γκέτο της Βαρσοβίας το 1943. Ξεκινά με τη δύση του ήλιου, την 27η του μήνα Νισάν του Εβραϊκού ημερολογίου (13 Απριλίου 2026) και λήγει το σούρουπο της επομένης ημέρας (14 Απριλίου 2026). Οι σειρήνες ηχούν για δύο λεπτά σε όλο το Ισραήλ σε ανάμνηση των θυμάτων, ενώ οι χώροι διασκέδασης, όπως θέατρα, αίθουσες χορού, εστιατόρια και καφενεία παραμένουν κλειστά όλη τη μέρα.

Η διεθνής κοινότητα τιμά τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ημερομηνία η Ελλάδα έχει καθιερώσει την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος για να τιμηθεί η μνήμη των χιλιάδων Ελλήνων Εβραίων, που έχασαν τη ζωή τους στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και να εξαρθεί ο ηρωισμός των χριστιανών Ελλήνων, που με κίνδυνο της ζωής τους στην κατεχόμενη Ελλάδα, έσωσαν πολλούς Εβραίους συμπολίτες τους από βέβαιο θάνατο.

Το Ολοκαύτωμα (Shoa) ήταν η συστηματική, γραφειοκρατική και χρηματοδοτούμενη από το κράτος δίωξη και δολοφονία περίπου έξι εκατομμυρίων Εβραίων από το Ναζιστικό καθεστώς και όσους συνεργάστηκαν με αυτό. Οι Ναζιστές, οι οποίοι πήραν την εξουσία στη Γερμανία τον Ιανουάριο του 1933, πίστευαν ότι οι Γερμανοί ήταν «φυλετικά ανώτεροι» και ότι οι Εβραίοι ήταν «όντα που δεν άξιζε να ζουν».

Κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, οι Ναζιστές καταδίωξαν και άλλες κοινωνικές ομάδες, τις οποίες θεωρούσαν «φυλετικά κατώτερες»:

  • Ρομά και Σίντι
  • (Τσιγγάνους)
  • ανάπηρους
  • και ορισμένα Σλαβικά έθνη (Πολωνούς, Ρώσους και άλλους).
  • Άλλες ομάδες διώχθηκαν λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων ή της συμπεριφοράς τους, όπως κομμουνιστές, σοσιαλιστές, Μάρτυρες του Ιεχωβά και ομοφυλόφιλοι.
