Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Μαρτίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Μαρτίου
Επιμέλεια STAR.GR
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Ιερομάρτυρος Νίκωνος και των συν αυτώ και Μάρτυρος Δομετίου.

O Άγιος Νίκων, γεννήθηκε στη Νεάπολη της Ιταλίας, την εποχή του ηγεμόνα Κυντιανού, από πατέρα ειδωλολάτρη και μητέρα Χριστιανή, η οποία τον γαλούχησε σύμφωνα με τα ευαγγελικά δόγματα. Σε νεαρή ηλικία έγινε στρατιωτικός και πολύ γρήγορα διακρίθηκε για την ανδρεία και την πειθαρχία του. Η ψυχή του όμως, ποθούσε τον βίο της άσκησης και της αφιέρωσης. Γι' αυτό ξεκίνησε για την περιοχή της Κωνσταντινουπόλεως, Έκανε όμως μία πρώτη στάση στη Χίο.

Εκεί δέχτηκε το Άγιο Βάπτισμα και αφιερώθηκε στην ασκητική ζωή και στη μελέτη των Αγίων Γραφών. O τοπικός επίσκοπος, διέκρινε τα χαρίσματά του και τον χειροτόνησε πρεσβύτερο και λίγο αργότερα τον τοποθέτησε ηγούμενο 190 αδελφών για να τούς νουθετεί και να τούς καθοδηγεί. Πολύ γρήγορα, η συνοδεία απέκτησε μεγάλη φήμη. Όμως όταν εκοιμήθησαν οι γονείς του, ο Άγιος και η συνοδεία του, μαζί με άλλους εννέα, σχημάτισαν μια ευσεβέστατη αδελφότητα και εγκαταστάθηκαν στη Σικελία. Σύντομα όμως δέχθησαν την επίθεση του ηγεμόνα, αρνήθηκαν, συνελήφθησαν, υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια και τέλος θανατώθηκαν.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:23 και θα δύσει στις 18:39. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 16 λεπτά.

Σελήνη 4.8 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας

Στις 23 Μαρτίου 1950 τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη για τη δημιουργία του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας (WMO), ενός εξειδικευμένου οργάνου του ΟΗΕ σε θέματα κλίματος και καιρικών προβλέψεων. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος, η 23η Μαρτίου ορίσθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας.

Στόχος του εορτασμού είναι να καταδείξει τη σημασία που θα διαδραματίζουν ο καιρός, το κλίμα και οι υδάτινοι πόροι στη διαμόρφωση του κοινού μέλλοντός μας, καθώς θα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας 2021, ως εκπρόσωπος της χώρας μας στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top