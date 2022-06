Johnny Depp: Η βίαιη μητέρα του, οι παθιασμένες σχέσεις και το αλκοόλ

Δείτε βίντεο για τη δίκη Johnny Depp - Amber Heard από το Breakfast@Star

Τα 59 κλείνει σήμερα 9 Ιουνίου ο Johnny Depp, λίγες ημέρες μετά τη δικαίωσή στην πολύκροτη δίκη με την πρώην σύζυγό του Amber Heard.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός, είχε καταθέσει μήνυση εναντίον της πρώην συζύγου του, για συκοφαντική δυσφήμιση σε άρθρο της στην Washington Post. Σε αυτό τον κατηγορούσε για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, διάρκειας 15 μηνών. Στη συνέχεια ο Depp τη μήνυσε για τους ισχυρισμούς της, απαιτώντας αποζημίωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων.Τότε εκείνη με τη σειρά της υπέβαλε αγωγή εναντίον του για 100 εκατομμύρια δολάρια.

Ποιες ήταν οι γυναίκες της ζωής του που τον σημάδεψαν και διαμόρφωσαν τον εκκεντρικό, ιδιόρρυθμο και παράξενα σαγηνευτικό Johnny;

Ο ηθοποιός Τζόνι Ντεπ ποζάρει στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Carteau Marmont την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 1995 στο Δυτικό Χόλιγουντ της Καλιφόρνια.



Ο Johnny Depp έδωσε μια συγκλονιστική κατάθεση στην πολύκροτη δίκη κατά της Amber Heard. Μίλησε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που πέρασε με την βίαιη μητέρα του, Betty Sue Palmer:

Η λεκτική κακοποίηση, η ψυχολογική κακοποίηση, ήταν σχεδόν χειρότερη από το ξύλο.Το ξύλο ήταν απλά σωματικός πόνος. Τον σωματικό πόνο μαθαίνεις να τον αντιμετωπίζεις. Μαθαίνεις να τον δέχεσαι.

Κάποια από τα περιστατικά που περιέγραψε ο σταρ στο δικαστήριο ήταν όταν η μητέρα του είχε ρίξει πάνω του ένα τασάκι, μια γόβα και ένα τηλέφωνο, ενώ συνήθιζε να χτυπάει τα παιδιά της στο κεφάλι και «είχε την ικανότητα να είναι όσο σκληρός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος». Αντίθετα, ο ηθοποιός περιέγραψε τον πατέρα του ως «πολύ ευγενικό ήρεμο, ντροπαλό και έναν άνθρωπο που δεν ήταν με κανένα τρόπο επιθετικός».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Depp: «όταν η Betty Sue, η μητέρα μου, θα ξέσπαγε προς τον πατέρα μου και φυσικά μπροστά στα παιδιά, δεν την ένοιαζε. Εκείνος παράμενε πολύ στωικός. Ενώ εκείνη του έλεγε απαίσια πράγματα, εκείνος απλά την κοιτούσε ενώ μοίραζε τον πόνο και εκείνος τον κατάπινε» εξηγώντας ότι δεν υπήρχε ούτε μια στιγμή που ο πατέρας του να έχασε τον έλεγχο και να της επιτέθηκε.

Υπήρχαν κάποιες στιγμές που η κατάσταση ξέφυγε και μπορούσα να δω τα μάτια του να βουρκώνουν,ενώ την κοιτούσε και δεν έλεγε τίποτα. Η πιο έντονη αντίδρασή του θα ήταν να ρίξει μπουνιά στον τοίχο. Μια φορά τον είδα να χτυπάει τον τοίχο και να σπάει το χέρι του επειδή ήταν τοίχος από μπετόν, αλλά ποτέ δεν την άγιξε, ποτέ δεν ήρθε σε αντιπαράθεση. Παρέμεινε ένας gentleman.

Η κατάθεση του ηθοποιού ήρθε μια εβδομάδα μετά την κατάθεση της μεγάλης του αδελφής, Christi Dembrowski, που επίσης είχε μιλήσει για τα βίαια παιδικά χρόνια που είχε βιώσει με τον διάσημο αδελφό της, λέγοντας πως ο Depp είχε ορκιστεί να μην κάνει ποτέ σε κάποιον όσα βίωσε ως παιδί από τη μητέρα του.

Όπως έχει παραδεχθεί, τα ναρκωτικά μπήκαν στη ζωή του στην ηλικία των 11, ενώ στα 16 του παράτησε το σχολείο για να κυνηγήσει την καριέρα του μουσικού μαζί με την μπάντα του. Στο ντοκιμαντέρ του Discovery «Johnny Depp vs Amber Heard» αναφέρεται πως ο ηθοποιός είχε δοκιμάσει μία μεγάλη γκάμα ουσιών όπως μαριχουάνα, κοκαΐνη, έκσταση, LSD, συνταγογραφημένα παυσίπονα, οποιώδη και μανιτάρια. Στην ουσία ο εθισμός του είχε να κάνει με το ότι ήθελε να ξεφύγει από τα προβλήματα που είχε στο σπίτι του.

Το 1983 ο 20χρονος τότε Johnny Depp παντρεύτηκε την κατά 5 χρόνια μεγαλύτερή του make-up artist Lori Anne Allison, η οποία ήταν αδελφή ενός μέλους της μουσικής μπάντας στην οποία εκείνος συμμετείχε. Έμειναν μαζί μόνο δύο χρόνια, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός ηθοποιός γνώρισε την επίσης ηθοποιό Sherilyn Fenn, με την οποία υπήρξαν ζευγάρι για 3,5 χρόνια.

Στα αριστερά η μελαγχρινή είναι η Sherilyn Fenn

To 1989 άρχισε να βγαίνει με την πρωταγωνίστρια της ταινίας Dirty Dancing Jennifer Grey. Η σχέση τους κράτησε 9 μήνες, ενώ έφτασαν στο σημείο να αρραβωνιαστούν.

Η Jennifer Grey

Τη 18χρονη τότε Winona Ryder τη συνάντησε πρώτη φορά το 1989, στην πρεμιέρα της ταινίας Τζέρι Λι Λιούις – Ο θρύλος του ροκ, στην οποία εκείνη έπαιζε.

Λίγους μήνες αργότερα, οι δυο τους συμπρωταγωνίστησαν στην ταινία Ο ψαλιδοχέρης (1990) όντας πια ζευγάρι. Έμειναν μαζί μέχρι και το 1993, ενώ κατά τη διάρκεια της σχέσης τους ο Johnny της είχε κάνει πρόταση γάμου.

Επιπλέον, είχε «χτυπήσει» στο μπράτσο του το τατουάζ «Winona for ever» («Γουινόνα για πάντα»), το οποίο μετά τον χωρισμό άλλαξε σε «Wino for ever».

«Είναι πολύ δύσκολο να έχεις προσωπική ζωή σε αυτή την πόλη (σ.σ. Λος Άντζελες). Στη σχέση μου με τη Winona ήταν δικό μου λάθος να είμαστε ανοιχτοί, αλλά πίστευα ότι αν ήμασταν ειλικρινείς, αυτό θα κατέστρεφε το τέρας της περιέργειας. Αντίθετα το έθρεψε και έδωσε στους ανθρώπους την άδεια να νιώσουν ότι αποτελούσαν μέρος της σχέσης μας» έχει παραδεχτεί ο ίδιος.

Η Winona Ryder



Ο χωρισμός ήταν σκληρή δοκιμασία και για τους δύο. Μερικά χρόνια αργότερα, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως μετά το τέλος της σχέσης τους, έπεσε σε κατάθλιψη. Το τσιγάρο είχε γίνει πια ο καλύτερός της φίλος. Όπως είχε αποκαλύψει η ίδια, είχε κινδυνεύσει να καεί ζωντανή, όταν μια μέρα αποκοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο. Λίγο αργότερα, ξύπνησε από τις φλόγες που έκαιγαν δίπλα της.

Winona Ryder defends Johnny Depp in court declaration for Amber Heard defamation case:



“I do not want to call anyone a liar but from my experience of Johnny, it is impossible to believe that such horrific allegations are true. I find it extremely upsetting, knowing him as I do.” pic.twitter.com/CE7v21FDoP