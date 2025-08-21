ΠΑΟΚ: Ποιος παίκτης φαίνεται να αποχωρεί λόγω χαμηλής απόδοσης

Με ποιον ποδοσφαιριστή έχει τρομερά παράπονα ο προπονητής των Δικεφάλων

Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
ΠΑΟΚ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα άγνωστο παρασκήνιο από όσα ακολούθησαν της πανηγυρικής πρόκρισης του ΠΑΟΚ στον προηγούμενο ευρωπαϊκό γύρο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες στη Θεσσαλονίκη και δείχνει ξεκάθαρα τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται προσεχώς στο ρόστερ.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Φεντόρ Τσάλοφ, που αποκτήθηκε το περσινό καλοκαίρι από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ με σκοπό να καλύψει το κενό της επίθεσης του Δικεφάλου και να δώσει λύσεις σε μία θέση στην οποία η ομάδα πονούσε πολύ και ακόμα προσπαθεί να καλύψει το κενό και να βρει γκολ.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΠΑΟΚ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ
