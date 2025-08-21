Φωτιά τώρα στα Μιντζαίικα Αχαΐας - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
έκτακτο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 21/8 στα Μιντζαίικα Αχαΐας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Δασική έκταση έχει τυλιχθεί στις φλόγες. 

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.

