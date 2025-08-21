Φωτιά τώρα στα Μιντζαίικα Αχαΐας - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 21/8 στα Μιντζαίικα Αχαΐας, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Δασική έκταση έχει τυλιχθεί στις φλόγες.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μιτζαίικα Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, τρία αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.