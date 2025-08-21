Αργεντινή: Χαμός σε εξέδρες γηπέδου - Επεισόδια δίχως προηγούμενο, 3 νεκροί

Αιματηρά επεισόδια διεξήχθησαν στην αναμέτρηση Ιντεπεντιέντε - Ουνιβερσιδάδ για το Sudamericana. Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν τον αγωνιστικό χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις.

Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) August 21, 2025

Όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πήραν ένα πανό των Αργεντινών και άρχισαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα. Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε από το δεύτερο διάζωμα.

Un solo hincha de la U de Chile fue acorralado y atacado por una multitud de Independiente. La policía solo miraba.



😡 Esto no es fútbol, es violencia. #UdeChile #Independiente #CopaSudamericana #argentina #conmebol pic.twitter.com/LdDWzhF9dd — mundoxretro (@mundoxretro1) August 21, 2025

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντίνοι επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The CONMEBOL Sudamericana match between Independiente and Universidad de Chile was suspended due to violent clashes between fans of the two teams:



• Three deaths have been confirmed so far, and one fan is fighting for his life



• Hundreds of fans injured… pic.twitter.com/ko1AreRWvf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 21, 2025

Όπως ήταν φυσικό ο αγώνας διακόπηκε.

An adult fan of Independiente hits a young fan (kid) of Universidad de Chile during a fight at the CONMEBOL Sudamericana match. Horrible scenes. 😥pic.twitter.com/sJX1iX7CJK — Viralitity (@Viralitity) August 21, 2025