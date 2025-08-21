Αργεντινή: Χαμός σε εξέδρες γηπέδου - Επεισόδια δίχως προηγούμενο, 3 νεκροί

Προσοχή, σκληρές εικόνες

Τελευταία Νέα
21.08.25 , 15:37 Φωτιά τώρα στην Εύβοια - Στην περιοχή Μαούνης
21.08.25 , 15:30 Ανθή Βούλγαρη: Δείτε το προσκλητήριο της βάπτισης του γιου της!
21.08.25 , 15:20 Κακουργηματική δίωξη σε βάρος των έξι Τούρκων μαφιόζων που συνελήφθησαν
21.08.25 , 15:07 Μπο: Βαρύ πένθος για τον γνωστό ράπερ
21.08.25 , 15:02 Χριστίνα Μπόμπα: Τα καθημερινά beauty tips που της χαρίζουν λάμψη
21.08.25 , 14:49 Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
21.08.25 , 14:39 Γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
21.08.25 , 14:28 Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Απόστολος Βεσυρόπουλος - Ήταν 59 ετών
21.08.25 , 14:22 Μιχόπουλος - Ευριπίδου: Τράβηξαν τα βλέμματα σε παραλία της Μυκόνου
21.08.25 , 14:19 Ιωάννα Τούνη: «Αν μπορώ εγώ, μπορείς κι εσύ» – Η μεταμόρφωση και το μήνυμα
21.08.25 , 13:49 Φωτιά τώρα στα Μιντζαίικα Αχαΐας - Σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
21.08.25 , 13:24 «Το Πρωινό»: Κυκλοφόρησε το trailer - Αυτή είναι η ομάδα του Γιώργου Λιάγκα
21.08.25 , 12:10 Θέλεις να ξεφύγεις από τις συνηθισμένες πίτες; Φτιάξε αυτή
21.08.25 , 11:40 Στιγμές ηρεμίας και στιλ για τη Μάρα Ζαχαρέα στην Πάρο
21.08.25 , 11:39 Αργεντινή: Χαμός σε εξέδρες γηπέδου - Επεισόδια δίχως προηγούμενο, 3 νεκροί
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Gustavo Garello)
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (21/8/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αιματηρά επεισόδια διεξήχθησαν στην αναμέτρηση Ιντεπεντιέντε - Ουνιβερσιδάδ για το Sudamericana. Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτρεψαν τον αγωνιστικό χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, ένας σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες τραυματίες. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις. 

Λιονέλ Μέσι: Το ύψος, η καριέρα, οι τρεις γιοι και η influencer σύζυγός του

Όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πήραν ένα πανό των Αργεντινών και άρχισαν να πετούν αντικείμενα με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα. Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε από το δεύτερο διάζωμα. 

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντίνοι επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.

Αποσύρεται η Αργεντινή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Όπως ήταν φυσικό ο αγώνας διακόπηκε. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
 |
ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ,
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
 |
ΑΓΩΝΑΣ,
 |
ΓΗΠΕΔΟ
 |
ΒΙΑ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top