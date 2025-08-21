«Σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν»: Συγκινεί η μάνα της Ασπασίας Μπόγρη

Ο Αύγουστος είναι ένας ιδιαίτερα δύσκολος μήνας για τη μητέρα της Ασπασίας Μπόγρη, Σπυριδούλα Φατούρου. Έναν Αύγουστο πριν από 12 χρόνια στο Άργος, ο πατέρας του κοριτσιού το πυροβόλησε στο κεφάλι. Ήθελε να εκδικηθεί τη μητέρα της με αυτόν τον τρόπο, κι αμέσως μετά, με το ίδιο όπλο έβαλε τέλος στη ζωή του.

«Δώδεκα χρόνια παιδί μου... Μαμά, βοήθεια μαμά... Από τότε σιώπησες, μα τα μάτια σου ουρλιάζουν...», γράφει σε ανάρτησή της η μητέρα της Ασπασίας.

Το χρονικό της υπόθεσης της Ασπασίας Μπόγρη

Η υπόθεση της Ασπασίας Μπόγρη συγκλόνισε την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2013. Στις 12 Αυγούστου, η 17χρονη τότε Ασπασία δέχθηκε δύο πυροβολισμούς στο κεφάλι από τον ίδιο της τον πατέρα στο Άργος. Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε λίγο αργότερα και κατέληξε.

Η Ασπασία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου έμεινε πέντε μήνες στη ΜΕΘ και έπειτα τριάμισι χρόνια σε κέντρο αποκατάστασης. Κατάφερε να επιβιώσει, όμως έμεινε με αναπηρία 99%, καθηλωμένη σε κρεβάτι και με πλήρη εξάρτηση από τη μητέρα της, η οποία έκτοτε βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.

Μετά από χρόνια θεραπειών επέστρεψε στο σπίτι της, ενώ μικρές αλλά σημαντικές στιγμές, όπως το πρώτο της μπάνιο μετά από επτά χρόνια, έγιναν σύμβολα του αγώνα της.