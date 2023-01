Το ανάκτορο των Αιγών, ο Ήλιος της Βεργίνας και η κόντρα με τους Σκοπιανούς

Ο Πρωθυπουργός παρευρέθηκε στα εγκαίνια του νέου Πολυκεντρικού μουσείου των Αιγών, στη Βεργίνα / Βίντεο ΕΡΤ

Ήταν 28 Ιανουαρίου του 1961 όταν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, υπό τον Μανόλη Ανδρόνικο, ανακάλυπτε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της σύγχρονης ιστορίας.

Κτισμένο στα χρόνια του Φιλίππου Β΄ (359-336 π.Χ.), το ανάκτορο των Αιγών είναι πέρα από το μεγαλύτερο, μαζί με τον Παρθενώνα, και το σημαντικότερο κτήριο της κλασικής Ελλάδας.

Τρισδιάστατη απεικόνιση του Ανακόρου (φωτο: www.aigai.gr)

Ο τάφος του Φίλιππου Β΄ της Μακεδονίας

Η κορυφαία στιγμή της καριέρας του Μανόλη Ανδρόνικου θεωρείται επίσης η 8η Νοεμβρίου 1977, όταν στη Βεργίνα έφερε στο φως ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία, τον ασύλητο μακεδονικό τάφο ΙΙ της Μεγάλης Τούμπας. Διατύπωσε την άποψη ότι στο μνημείο αυτό τάφηκε ο Φίλιππος Β΄, βασιλιάς της Μακεδονίας (359-336 π.Χ.). Στο εσωτερικό του τάφου διασώζονταν πολυάριθμα ευρήματα, μεταξύ των οποίων και αξιόλογα έργα τέχνης, τα οποία εκτίθενται στη Μεγάλη Τούμπα της Βεργίνας.

Άποψη από τον τάφο του Φιλίππου με τα κτερίσματα στη θέση τους, όπως βρέθηκαν από τον Μ.Ανδρόνικο και τους συνεργάτες του στις 8 Νοεμβρίου 1977 (φωτο: www.aigai.gr)

Η ταυτότητα του νεκρού αμφισβητείται από μερίδα αρχαιολόγων. Το 2008 ο ιστορικός Μιλιτιάδης Χατζόπουλος υποστήριξε ότι πρόκειται για τον τάφο του Φιλίππου Β΄.Το 2010 επιστημονική μελέτη των οστών που βρέθηκαν στον τάφο απέρριψε την περίπτωση να πρόκειται για τον Φίλιππο Γ΄ τον Αρριδαίο και υποστήριξε ότι τα ευρήματα είναι συμβατά μόνο με τον Φίλιππο τον Β΄.] Νεότερη επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences υποστήριξε ότι ο τάφος ανήκει όντως στον Αρριδαίο. Η σημασία του μνημείου είναι αναμφισβήτητη και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ού αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το 1996 η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να σημειωθεί επίσης ότι το ανάκτορο της Βεργίνας είναι επισκέψιμο, καθώς άνοιξε τις πύλες του για το κοινό τον Ιούνιο του 2018.

Ο Ήλιος της Βεργίνας

Χρυσή λάρνακα του τάφου του Φιλίππου Β΄

Η χρυσή λάρνακα, μέσα στην οποία ο Ανδρόνικος ταυτοποίησε τα απομεινάρια του σώματος του Φιλίππου Β΄, φέρει στο επάνω μέρος της το δεκαεξάκτινο αστέρι, το οποίο καθιερώθηκε να ονομάζεται Ήλιος της Βεργίνας και υιοθετήθηκε ως σύμβολο της Μακεδονίας.

Αυτός ο Ήλιος υπήρξε σημείο διεθνούς αντιπαράθεσης το 1992, όταν το νεοϊδρυθέν κράτος της Π.Γ.Δ.Μ. τον χρησιμοποίησε ως σύμβολο πάνω στη σημαία του. Όμως, μετά από γενικευμένη αντίδραση του ελληνικού έθνους και των τότε ελληνικών κυβερνήσεων, που είδαν στην ενέργεια αυτή μια καπηλεία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και υποστήριξαν σθεναρά ότι το σύμβολο βρέθηκε σε αρχαίο μνημείο εντός του ελλαδικού χώρου, η κυβέρνηση της Π.Γ.Δ.Μ. υποχρεώθηκε το 1995 να τον απομακρύνει από τη σημαία της.

