«Ράμπο» της Εφορίας σε beach bars και πανηγύρια

Διασταυρώσεις με τεχνητή νοημοσύνη

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 23:53 Κατανυκτικές εικόνες στους εορτασμούς για τη Μεγαλόχαρη
14.08.25 , 23:27 «Ράμπο» της Εφορίας σε beach bars και πανηγύρια
14.08.25 , 22:47 Μπάλα: Προσαγωγές μετά την αναζωπύρωση φωτιάς στην Πάτρα
14.08.25 , 22:26 Καιρός: Ηλιοφάνεια και περιορισμένοι άνεμοι τον Δεκαπενταύγουστο!
14.08.25 , 21:49 Εμπρηστικός μηχανισμός Δροσιά: Το αποτύπωμα Αλβανού κακοποιού που «μίλησε»
14.08.25 , 21:39 Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση του τραγουδιστή μετά την εισαγωγή του
14.08.25 , 21:15 Ο Κωνσταντίνος Αργυρός «σαρώνει»: Στην κορυφή το «Αχ Καρδιά Μου»
14.08.25 , 21:13 Στικούδη: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Αχέροντα με εντυπωσιακό μπικίνι
14.08.25 , 21:08 Δεκαπενταύγουστος: Μαζική έξοδος για τα νησιά- Ουρές στο λιμάνι του Πειραιά
14.08.25 , 20:37 «Ντροπή, κάψατε την Πάτρα»: Ένταση και αποδοκιμασίες στα δικαστήρια
14.08.25 , 20:08 Σταύρος Θεοδωράκης: Κάνει SUP στην Ιθάκη και «τρελαίνει» το Instagram
14.08.25 , 19:29 Άνοιξε ξανά η Περιμετρική Πατρών μετά τη μεγάλη πυρκαγιά
14.08.25 , 18:59 Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν είχε περάσει 9 μέρες στο ψυχιατρείο της Πεντέλης
14.08.25 , 18:46 BMW iX3: Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
14.08.25 , 18:10 Πάτρα: Στα δικαστήρια οι συλληφθέντες για τις πυρκαγιές
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου, ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα διενεργήσουν στοχευμένους ελέγχους σε εστιατόρια, beach bars, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και ομπρελοκαθισμάτων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Παππού στο Star, ακολουθούνται δεδομένα από το myData και ελέγχονται μέσω διασταυρώσεων με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ αυξανόμενος αριθμός καταγγελιών πολιτών μέσω των εφαρμογών της ΑΑΔΕ ενισχύει το πλαίσιο της αυστηρής εποπτείας.

Παράδειγμα πραγματικού περιστατικού στη Ρόδο

Σε απόλυτη εφαρμογή του κεντρικού σχεδιασμού βρίσκεται ήδη ένα επιλεγμένο περιστατικό: γνωστό beach restaurant στη Ρόδο πιάστηκε “αποσυνδεμένο” από την ταμειακή του μηχανή.

Πρόκειται για επιχείρηση που -παρά τη φωτεινή και πολυσύχναστη τοποθεσία της δεν εξέδιδε αποδείξεις για την ενοικίαση ομπρελοκαθισμάτων και δεν είχε συνδέσει την ταμειακή συσκευή με POS. Το αποτέλεσμα: άμεσο κλείσιμο της επιχείρησης για 2 ημέρες, πρόστιμο 10.500 € και περαιτέρω έλεγχοι για το φορολογικό της παρελθόν.

Τι σημαίνουν όλα αυτά

  • Οι έλεγχοι δεν γίνονται τυχαία — είναι στοχευμένοι και τεκμηριωμένοι μέσω ψηφιακών δεδομένων.
  • Οι επιχειρήσεις δεν έχουν “κρυψώνες” ακόμη και σε πυκνοκατοικημένα τουριστικά σημεία.
  • Η τεχνολογία και τυχόν καταγγελίες από πολίτες χρησιμοποιούνται συνδυαστικά για αποτελεσματική πρόληψη και έλεγχο.
  • Ο τουριστικός κόσμος πρέπει να έχει αυξημένη επαγρύπνηση στην τήρηση κανόνων και διαφάνειας.

Τα επόμενα 24ωρα θα έχουμε εικόνα της έκτασης των ελέγχων και των αποτελεσμάτων τους. Καλό θα ήταν οι τουριστικές επιχειρήσεις να δείξουν πραγματικό ενδιαφέρον όχι μόνο για τους πελάτες τους, αλλά και για την ανοιχτή και νόμιμη λειτουργία τους.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΑΔΕ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top