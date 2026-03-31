Αιφνιδιαστική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται αιφνιδιαστικά σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου, ο Νίκος Δένδιας είναι ήδη στο Αμπου Ντάμπι και έχει επαφές από το πρωί με αξιωματούχους των Εμιράτων, σχετικά με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό σε αυτή τη συγκυρία, καθώς οι επισκέψεις αξιωματούχων δυτικών κρατών στον Κόλπο έχουν διακοπεί μετά την έκρηξη του πολέμου και ο Ν. Δένδιας είναι ο πρώτος Υπουργός που επισκέπτεται εδώ και αρκετό καιρό τα ΗΑΕ.

Η Ελλάδα άλλωστε έχει πολύ καλές σχέσεις με τα Εμιράτα και μάλιστα έχει υπογράψει μαζί τους στρατηγική αμυντική συμφωνία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα ΗΑΕ ο ΥΕΘΑ Ν. Δένδιας συναντήθηκε ήδη με τον Υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei, στο Άμπου Ντάμπι.

O Έλληνας Υπουργός είχε υψηλού επιπέδου επαφές καθώς έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ακολούθησε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των ΗΑΕ Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη συνάντηση του ΥΕΘΑ Ν. Δένδια με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan συμμετείχαν επίσης ο Διάδοχος και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ο Υπουργός Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.