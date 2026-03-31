Αιφνιδιαστική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Έγινε δεκτός από Πρόεδρο της χώρας – Συναντήσεις με ΥΠΑΜ και ΥΠΕΞ

31.03.26 , 19:12 Ένα εκατ. ευρώ σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων επιδομάτων ΑμεΑ
31.03.26 , 19:01 Αμπελόκηποι: Βρήκαν στάβλο με κότες και κατσίκες σε ταράτσα κτιρίου!
31.03.26 , 18:43 Υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV: Τώρα μπορείτε να το οδηγήσετε
31.03.26 , 18:35 MasterChef: «Καλά κάνουν! Εμείς πάμε με τον σταυρό στο χέρι»
31.03.26 , 18:35 ΔΝΤ: Πρόβλημα τα εκατομμύρια «κόκκινα» δάνεια στην Ελλάδα
31.03.26 , 18:26 Beyonce: Για shopping με τις κόρες της, Blue Ivy και Rumi, στο Παρίσι
31.03.26 , 18:20 Αιφνιδιαστική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
31.03.26 , 17:46 Το δώρο του Breakfast@Star στην Κατερίνα Καινούργιου
31.03.26 , 17:06 Θεσσαλονίκη: Από ασφυξία ο θάνατος της γυναίκας -Τι έδειξε η ιατροδικαστική
31.03.26 , 17:02 MG3: Τώρα σε τιμή που δεν «παίζεται»
31.03.26 , 16:40 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
31.03.26 , 16:06 Επικήδειος Γιώργου Νταλάρα: «Μαρινέλλα, για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου»
31.03.26 , 16:03 MasterChef: Ο Κουτσόπουλος αρνείται να δοκιμάσει το πιάτο του Γιώργου
31.03.26 , 15:50 Ανατροπή στου Zωγράφου: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
31.03.26 , 15:44 Κακοκαιρία Erminio: Ποιες θα είναι οι πιο «επικίνδυνες» ώρες στην Αττική
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Περισσότερα

Πρώτη Δημοσίευση: 31.03.26, 17:15
Επίσκεψη Δένδια στα ΗΑΕ
  • Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποιεί αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
  • Η επίσκεψη έχει ισχυρό συμβολισμό λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και είναι η πρώτη από αξιωματούχο δυτικής χώρας μετά την έκρηξη του πολέμου.
  • Ο Δένδιας έχει ήδη συναντηθεί με τον Υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις και τον Πρόεδρο των ΗΑΕ, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
  • Η Ελλάδα και τα ΗΑΕ διατηρούν στρατηγική αμυντική συμφωνία και καλές σχέσεις.
  • Η επίσκεψη περιλαμβάνει υψηλού επιπέδου επαφές με κορυφαίους αξιωματούχους των Εμιράτων.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επισκέπτεται αιφνιδιαστικά σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.  

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε ο αμυντικός συντάκτης του Star Κώστας Συμεωνίδης στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Ράνια Τραγόμαλλου, ο Νίκος Δένδιας είναι ήδη στο Αμπου Ντάμπι και έχει επαφές από το πρωί με αξιωματούχους των Εμιράτων, σχετικά με τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Δένδιας: Τον Απρίλιο η ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας με Γαλλία

Πρόκειται για μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό σε αυτή τη συγκυρία, καθώς οι επισκέψεις αξιωματούχων δυτικών κρατών στον Κόλπο έχουν διακοπεί μετά την έκρηξη του πολέμου και ο Ν. Δένδιας είναι  ο πρώτος Υπουργός που επισκέπτεται  εδώ και αρκετό καιρό τα ΗΑΕ. 

Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Εμιράτων μετά από χτύπημα του Ιράν

 Η Ελλάδα άλλωστε έχει πολύ καλές σχέσεις με τα Εμιράτα και μάλιστα έχει υπογράψει μαζί τους στρατηγική αμυντική συμφωνία. 

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα ΗΑΕ ο ΥΕΘΑ Ν. Δένδιας συναντήθηκε ήδη με τον Υπουργό Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei, στο Άμπου Ντάμπι.

Δένδιας: Τεράστια η αναβάθμιση της Αεράμυνας της Ελλάδας

O Έλληνας Υπουργός είχε υψηλού επιπέδου επαφές καθώς έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan και ακολούθησε συνάντηση  με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των  ΗΑΕ Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στη συνάντηση του ΥΕΘΑ Ν. Δένδια με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Mohamed bin Zayed Al Nahyan συμμετείχαν επίσης ο Διάδοχος και Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Εμιράτου του Άμπου Ντάμπι Σεΐχης Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan  και ο Υπουργός Επικρατείας για τις Αμυντικές Υποθέσεις των ΗΑΕ Mohamed Bin Mubarak Bin Fadhel Al Mazrouei.  

