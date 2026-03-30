Δένδιας: Τον Απρίλιο η ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας με Γαλλία

«Πρέπει να αλλάξουν όλα στις Ένοπλες Δυνάμεις και θα το πετύχουμε»

Ν. Δένδιας για ανανέωση αμυντικής συμφωνίας με Γαλλία και αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις (βίντεο Star)
  • Η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα συμμετάσχει κατά 25% στην κατασκευή της φρεγάτας "Μπελαρά", σύμφωνα με τον Νίκο Δένδια.
  • Η ανανέωση της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας αναμένεται τον Απρίλιο κατά την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα.
  • Η είσοδος της τεχνολογίας στην άμυνα είναι κρίσιμη για την ασφάλεια της χώρας, τόνισε ο Δένδιας.
  • Στόχος είναι η εσωτερική ανάπτυξη και η μείωση των εισαγωγών οπλικών συστημάτων, με αναλογία 75%-25% υπέρ της ελληνικής συμμετοχής.
  • Ο Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους αλλαγής στη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την "Ατζέντα 2030".

Η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στην κατασκευή της τέταρτης ελληνικής φρεγάτας «Μπελαρά»  θα είναι ουσιαστική και θα φτάσει το 25%, τόνισε ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε ημερίδα του ελληνικού CNN για την αμυντική καινοτομία. 

Παράλληλα, κι ενώ η δεύτερη φρεγάτα «Μπελαρά» με το όνομα «Νέαρχος», συνεχίζει στη Γαλλία τις δοκιμές εν πλω που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στην ανανέωση της αμυντικής στρατηγικής συμφωνίας Αθήνας-Παρισιού.
«Ελπίζω ότι θα ανανεωθεί πολύ σύντομα κατά την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα τον επόμενο μήνα. Αλλά δεν είναι μόνο μια αμυντική συμφωνία. Είναι μια βαθιά συνεργασία και συναντίληψη» τόνισε ο κ. Δένδιας.    

Κεντρικό ερώτημα η είσοδος της Τεχνολογίας στην  Άμυνα   

 

«Η είσοδος της τεχνολογίας στην άμυνα είναι κεντρικό ερώτημα για την εποχή μας και πρέπει να σας πω ότι είναι και κεντρικό ερώτημα για την άμυνα της πατρίδας μας, δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, για την ύπαρξή της. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς μπορούμε την τεχνολογική δυνατότητα να τη μετατρέψουμε σε αμυντική ισχύ. Βλέποντας τον κόσμο γύρω μας, νομίζω ότι και οι όποιοι είχαν κάποιες αυταπάτες, τις έχουν ήδη εγκαταλείψει. Ούτε η ασφάλεια πλέον είναι δεδομένη, ούτε η ειρήνη είναι η συνθήκη στην οποία ζει ο πλανήτης  τόνισε ο κ. Δένδιας σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις.  

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν», προσέθεσε ο κ. Δένδιας, «θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων. Έχω πει επανειλημμένως ότι έχουμε διαθέσει άνω των 300 δισ. ευρώ, ήδη μέχρι το 2004 είχαμε περάσει τα 270 δισ. ευρώ, σε σημερινές τιμές, αν ήταν δραχμές, καλά θα ήταν.

Όμως, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε στην πατρίδα μας ένα αμυντικό οικοσύστημα και κυρίως ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Έχουμε επιλέξει λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση».  

Όσον αφορά στο ΕΛΚΑΚ, σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας: «Το ΕΛΚΑΚ είναι ένας οργανισμός ο οποίος καλείται να διορθώσει ένα έλλειμμα της αγοράς, αυτό που οι Αγγλοσάξονες θα έλεγαν "market failure". Η ίδια προσέγγιση υπάρχει και σε άλλους τομείς της οικονομίας, αλλά δεν είχε έννοια να το αναπτύξουμε τώρα. 


Και διευκρίνισε για τους συγκεκριμένους στόχους:

  «Το πρώτο, να λύνει προβλήματα που αφορούν την άμυνά της, χωρίς να υπερχρεώνεται σε ξένα “ ράφια”, κινητροδοτώντας δυνάμεις που ήδη έχει η ίδια.

Το δεύτερο είναι να χρησιμοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο υπάρχει, αναπτυξιακά για την οικονομία της. Δηλαδή να δημιουργεί εσωτερική ανάπτυξη.

Και το τρίτο, είναι να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, το μεγάλο διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών. Δηλαδή, ότι οι εισαγωγές μας είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές μας, και στα οπλικά μας αυτό είναι τραγικό. Είμαστε περίπου πάνω από το 95 προς 5, και αυτό το λέω με ευγένεια, υπολογίζοντας πράγματα τα οποία θα μπορούσα».

Ο στόχος μας είναι, και αυτό πια φέρει την υπογραφή μου, ότι κατ' ελάχιστον, οτιδήποτε και αν είναι, η αναλογία θα είναι 75% - 25%. Και αυτό είναι το κατ' ελάχιστον, όχι το επιδιωκόμενο. Δηλαδή, να υπάρχει 25% ελληνική συμμετοχή και όταν λέμε ελληνική συμμετοχή, δεν εννοούμε μια περιφερειακή δραστηριότητα απλώς για να βγαίνει ο λογαριασμός, εννοούμε μεταφορά και τεχνογνωσία και παραγωγής».

Δένδιας: Αν δεν αλλάξουν όλα στις Ένοπλες Δυνάμεις δε θα τα καταφέρουμε αλλά είμαι αισιόδοξος ότι θα το πετύχουμε  

 Ο κ. Δένδιας επισήμανε ακόμη: «Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα. Ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτά. Εάν δεν αλλάξουμε όλο αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η χώρα δε θα τα καταφέρει, όμως είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι μπορούμε.

  Σε αυτό χρειαζόμαστε τη δημιουργία του οικοσυστήματος. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τις επιχειρήσεις αυτές, τους ανθρώπους αυτούς, τα κεφάλαια αυτά, τις ιδέες αυτές που θα μας βοηθήσουν να πάμε σε αυτήν τη νέα εποχή. Αυτό το έχουμε ονομάσει “ Ατζέντα 2030”, μια πλήρη αλλαγή των πάντων».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας: «Έχω πει επανειλημμένως. Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, εκτός από τις αρχές και τις αξίες μας. Όλα τα άλλα είναι για αλλαγή. Ακόμα από τις στολές που φοράει ο Έλληνας μαχητής, μέχρι το "command and control", τον τρόπο που παίρνονται οι αποφάσεις, που αντιλαμβανόμαστε τις απειλές, που τις προτεραιοποιούμε, που επιλέγουμε την απάντησή τους».

Τέλος, σημειώνεται ότι παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, η πρέσβης της Γαλλίας Laurence Auer, ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) Παντελής Τζωρτζάκης, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Δρ Κωνσταντίνος Καράντζαλος κ.ά.  
 

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΓΑΛΛΙΑ
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΑΤΖΕΝΤΑ 2030
