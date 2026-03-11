Χρυσή Αυγή: 13 χρόνια σε Μιχαλολιάκο & Κασιδιάρη - Ισόβια σε Ρουπακιά

Στη φυλακή οδηγείται και η Ελένη Ζαρούλια

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου (11/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πενταμελές Εφετείο επικύρωσε ποινές σε στελέχη της Χρυσής Αυγής, με τον Νίκο Μιχαλολιάκο και τον Ηλία Κασιδιάρη να καταδικάζονται σε 13 χρόνια κάθειρξης.
  • Άλλοι ηγετικοί παράγοντες της Χρυσής Αυγής, όπως οι Γιάννης Λαγός και Χρήστος Παππάς, έλαβαν επίσης 13 χρόνια.
  • Ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια, ενώ ο Ηλίας Παναγιώταρος σε 6 χρόνια κάθειρξης.
  • Πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκαν σε ποινές από 5 έως 7 χρόνια.
  • Ο Γιώργος Ρουπακιάς, δράστης της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, καταδικάστηκε σε ισόβια και 10 χρόνια.

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε τις ποινές που είχαν επιβληθεί σε πρώτο βαθμό στα στελέχη και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. 

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες βρίσκονται πρόσωπα που κατείχαν ηγετικό ρόλο στη Χρυσή Αυγή και κατηγορήθηκαν για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Στον πρώην γενικό γραμματέα της οργάνωσης, Νίκο Μιχαλολιάκο, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών. Την ίδια ποινή επέβαλε το δικαστήριο και στους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Χρήστο Παππά και Γιώργο Γερμενή, οι οποίοι κρίθηκαν επίσης ένοχοι για το ίδιο αδίκημα.

Χρυσή Αυγή: Ένοχοι και στο Εφετείο οι 42 κατηγορούμενοι

Παράλληλα, διαφορετικές ποινές επιβλήθηκαν και σε άλλα στελέχη. Ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών, ενώ στον Ηλία Παναγιώταρο επιβλήθηκε ποινή 6 ετών.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι ποινές που αφορούν πρώην βουλευτές της οργάνωσης, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Οι ποινές για αρκετούς από αυτούς κυμαίνονται μεταξύ πέντε και επτά ετών. 

Η Ελένη Ζαρούλια καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και οδηγείται στη φυλακή για να την εκτίσει. Μέχρι σήμερα δεν είχε κρατηθεί σε κανένα στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, καθώς μετά την πρωτόδικη απόφαση της είχε δοθεί αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας

Χρυσή Αυγή: Αναλυτικά οι ποινές που επιβλήθηκαν στους καταδικασθέντες 

Διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης:

  • Νίκος Μιχαλολιάκος: 13 χρόνια
  • Ηλίας Κασιδιάρης: 13 χρόνια
  • Γιάννης Λαγός: 13 χρόνια
  • Γιώργος Γερμενής: 13 χρόνια
  • Χρήστος Παππάς: 13 χρόνια
  • Ηλία Παναγιώταρος: 6 χρόνια
  • Αρτέμης Ματθαιόπουλος: 10 χρόνια

Πρώην βουλευτές για ένταξη στην εγκληματική οργάνωση:

  • Νίκος Μίχος: 5 έτη φυλάκιση 
  • Ευστάθιος Μπούκουρας: 5 έτη φυλάκιση 
  • Μιχάλης Αρβανίτης: 5 έτη φυλάκιση 
  • Αντώνης Γρέγος: 5 φυλάκιση 
  • Παναγιώτης Ηλιόπουλος: 7 έτη κάθειρξη 
  • Ελένη Ζαρουλια: 5 κάθειρξη 
  • Πολύβιος Ζησιμόπουλος: 6 κάθειρξη 
  • Κώστας Μπαρμπαρούσης: 6 έτη κάθειρξης
  • Νίκος Κουζηλος: 7 κάθειρξη 
  • Δημήτρης Κουκούτσης: 5 φυλάκιση 
  • Χρυσοβαλάντης Αλεξοπουλος: 5 έτη φυλάκιση 

Εισαγγελέας για Χρυσή Αυγή: «Γνήσιο τέκνο της ναζιστικής ιδεολογίας»

Δολοφονία Φύσσα

  • Γ. Ρουπακιάς: Ισόβια και 10 έτη 
  • Ι. Καζαντζόγλου: 10 έτη 
  • Ι. Άγγος: 9 έτη 
  • Α. Αναδιώτης: 7 ετη
  • Γ. Δήμου: 7 έτη
  • Ε. Καλαρίτης: 9 έτη
  • Ι. Β. Κομιανός: 9 έτη
  • Κ. Κορκοβίλης: 9 έτη
  • Α. Μιχάλαρος: 9 έτη 
  • Γ. Πατέλης: 10 έτη
  • Γ. Σκάλκος: 7 έτη
  • Γ. Σταμπέλος: 9 έτη
  • Λ. Τσαλίκης: 9 έτη
  • Ν. Τσορβάς: 9 έτη

Υπόθεση Αιγύπτιων ψαράδων

  • Αν. Πανταζής: 10 έτη 
  • Δ. Αγριογιάννης: 7 έτη
  • Μ. Ευγενικός: 6 έτη
  • Θ. Μαρίας: 6
  • Κ. Παπαδόπουλος: 7 έτη

Ένταξη σε εγκληματική 

  • Αρ. Δασκαλάκης: 4 έτη φυλάκιση 
  • Ν. Αποστόλου: 7 έτη 
  • Χρ. Χατζηδάκης: 4 έτη φυλάκιση  
  • Β. Ποπορη: 6 έτη 
  • Γ. Τσακανίκας: 5 έτη 
