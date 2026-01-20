Γ. Κεφαλογιάννης: Μέγιστη επαγρύπνηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Μέγιστη επαγρύπνηση και ετοιμότητα λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στη μεγάλη διυπουργική σύσκεψη με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, φορέων της Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειαρχών και εκπροσώπων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Αντικείμενο της σύσκεψης η επικείμενη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Προηγήθηκε συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, τόνισε συγκεκριμένα την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς και για αδιάλειπτη επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, των Δήμων και των Περιφερειών με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινομένου, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.

Τι αποφασίστηκε για την κακοκαιρία στη σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:

-Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Παράλληλα, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

-Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

-Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

-Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισμού.

Η δήλωση του Γ. Κεφαλογιάννη

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης μετά το πέρας της σύσκεψης δήλωσε συγκεκριμένα :

«Νωρίτερα σήμερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς τις επόμενες ώρες σε πολλές περιοχές της χώρας θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, αλλά και θυελλώδεις ανέμους.

Θυμίζω ότι σε περιοχές της χώρας όπως Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Αττική, Θεσσαλία, όπως και στη Δυτική Μακεδονία, έχει εκδοθεί ήδη Red Code, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές οι οποίες περιλαμβάνονται στο δελτίο της ΕΜΥ θα υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η έκτακτη Διυπουργική Επιτροπή, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, των Φορέων της Πολιτικής Προστασίας, Σωμάτων Ασφαλείας, Ένοπλων Δυνάμεων, των παραχωρησιούχων, προκειμένου να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παρακαλώ όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες να συγκαλέσουν τα έκτακτα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, καθώς και όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλεια όλων.

Θυμίζω επίσης ότι σε περιοχές που θα έχουμε έντονες χιονοπτώσεις, όλοι οι οδηγοί υποχρεούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, στην ουσία διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων».

