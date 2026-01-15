Τον Φεβρουάριο η νέα συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα

Τον Φεβρουάριο θα γίνει μετά από αλλεπάλληλες αναβολές η νέα συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η συνεδρίαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας, αυτή τη φορά στην Άγκυρα. Πληροφορίες για τον χρόνο και την ατζέντα του ραντεβού, μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Ο ΥΠΕΞ της γείτονος Χακάν Φιντάν επιβεβαίωσε σήμερα ότι η συνάντηση θα γίνει μέσα στον Φεβρουάριο και αναζητείται η ημερομηνία, πιθανότατα με βάση το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Προ ημερών τηλεφωνήθηκαν ο κ. Φιντάν με τον Γιώργο Γεραπετρίτη που κάνει τον χειρισμό, ενώ μετά τις 17 Φεβρουαρίου οι Τούρκοι έχουν Ραμαζάνι που λειτουργεί περιοριστικά. Επειδή πρόκειται για ΑΣΣ, δεν είναι μόνο ραντεβού τετ-α-τετ αλλά θα πάνε και αρκετοί υπουργοί από κάθε χώρα.

Χαμηλά ο πήχης παρά τις δηλώσεις Φιντάν

Μπορεί ο κ. Φιντάν να είπε ότι θα συζητήσουμε για να βρεθεί μόνιμη λύση στα θέματα του Αιγαίου και διεύρυνε την ατζέντα, βάζοντας μέσα χωρικά ύδατα κ.ο.κ., είναι δεδομένο ότι για την Αθήνα δεν συζητείται τίποτε άλλο πέρα από τη μία διαφορά για την υφαλοκρηπίδα. Γενικώς όμως υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες και το βασικό είναι να μην υπάρχει ένταση, ιδίως σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που είναι πολύ σύνθετο. Επομένως, το πιθανότερο είναι ότι οι δύο πλευρές θα εστιάσουν σε θέματα χαμηλής πολιτικής, με στόχο να συνεχιστεί η σχετική νηνεμία που επικρατεί-με συγκυριακούς κυματισμούς.

